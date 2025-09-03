Hilal Özdemir'in ardından Hira Aygar da katledildi! Türkiye bu cinayetleri konuşuyor | Hiranur'un ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı
Hastaneye “intihar etti” denilerek bırakılan 16 yaşındaki Hiranur’un otomobilde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda belirtilen yer bulunarak otluk alanda kan izi olduğu belirlendi. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan anne Gülten Tan 'Çiçeğimi benden kopardılar. Benim çiçeğim soldu, başka çiçekler solmasın.” dedi.
Türkiye henüz Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş'un eski kız arkadaşı 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürmesini ve ardından intihar etmesini konuşurken bir diğer kan donduran olay Mersin'den geldi. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda iddiaya göre, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vuruldu. Aygar'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.
ÖNCE OTLUK ALANA GÖTÜRÜLMÜŞ
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin 31 Ağustos'ta Akbelen Bulvarı'ndaki park halindeki otomobilde öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ı önce Yenişehir ilçesinde Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da gece saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlendi.