Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 09:51

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da alarak pencereye çıktı.

Evde çıkan yangında önce çocuğunu sonra kendisini 3’üncü kattan attı! O anlar kamerada (takvim foto arşiv)



ÇOCUĞUNU KORUMAK İSTEDİ YÜREKLER AĞZA GELDİ



Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, ardından kendisi de attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.