Evde çıkan yangında önce çocuğunu sonra kendisini 3’üncü kattan attı! O anlar kamerada

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında evde bulunan anne, çocuğunu alevlerden korumak için pencereden dışarı çıkardı. Bir süre bekleyen anne önce pervazda tuttuğu çocuğunu, ardından da kendisini 3’üncü kattan attı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da alarak pencereye çıktı.

ÇOCUĞUNU KORUMAK İSTEDİ YÜREKLER AĞZA GELDİ

Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, ardından kendisi de attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

