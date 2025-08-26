CHP’li belediyenin yönettiği Tekirdağ’da yine su skandalı! Çeşmeler daha önce kahverengi ve siyah akmıştı: Bu kez kurt çıktı

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 16:07

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( TESKİ ) tarafından sağlanan suyun içinde gözle görülebilecek büyüklükte kurtlar yer alıyor.

Tekirdağ Hayrabolu 'da mahalle sakinleri, çeşmeden akan içme suyunun içinde kurtçuklar olduğunu fark edince duruma büyük tepki gösterdi.

Çeşmelerden şimdi de kurt çıktı (İHA)

HALK ÖNLEM İSTEDİ

Yaşanan olayın ardından mahalle halkı durumu yetkililere bildirerek acil önlem alınmasını istedi.

"SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE"

Çerkezmüsellim Mahalle'sinde oturan Süleyman Akyüz, yaşadıkları durumu şu cümlelerle ifade etti: "Çeşmeden su doldururken içinde kurtlar olduğunu görünce neye uğradığımızı şaşırdık. Bu suyu çocuklarımız içiyor, yemeklerde kullanıyoruz. Sağlığımız tehlikede. Yetkililerin bir an önce bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz."