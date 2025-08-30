Zafer Bayramı'nda Anıtkabir saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri

Milli bayramımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, 'Anıtkabir saat kaçta açılıyor?' sorusunu merak ediyor. Ziyaretçiler, Aslanlı Yol'dan mozoleye yürüyerek saygı duruşunda bulunabiliyor, Anıtkabir Müzesi'nde Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet tarihine dair bilgiler edinebiliyor. Peki Zafer Bayramı'nda Anıtkabir saat kaça kadar açık? İşte saatleri…

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde binlerce kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunuyor. Peki Anıtkabir saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte ziyaret saatleri…

ANITKABİR'İN ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir, yılın belirli dönemlerinde ziyaretçilere açık olup, herkesin saygı duruşunda bulunabileceği şekilde hizmet veriyor. 15 Mayıs - 31 Ekim Arası Ziyaret Saatleri

Anıtkabir, bu tarihler arasında sabah 09:00'da kapılarını açıyor ve akşam 17:00'ye kadar ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.