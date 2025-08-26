2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman? İşte Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
Ramazan ayı, İslam dünyasında her yıl büyük bir heyecan ve manevi hazırlıkla karşılanan en kutsal dönemlerden biri. Oruç ibadeti, sahur ve iftar sofraları, teravih namazları ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı bu özel zaman dilimi için milyonlarca Müslüman şimdiden hazırlıklara başladı. 2026 yılı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile Ramazan Bayramı günleri belli oldu.
Müslümanların en kutsal zaman dilimlerinden biri olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2026 yılında Ramazan'ın başlangıç ve bitiş tarihleri ile Ramazan Bayramı günleri netleşti.
🌙 2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece ilk sahurla başlayacak. Müslümanlar, 19 Mart Perşembe günü son kez oruç tutacak.
Bu tarihler arasında oruç ibadeti yerine getirilecek; sahur ve iftar sofraları kurulacak. Camilerde kılınacak teravih namazları ile manevi atmosfer en yüksek seviyeye ulaşacak.
🎉 2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak.
-
19 Mart Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
-
20 Mart Cuma – Ramazan Bayramı 1. günü
-
21 Mart Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. günü
-
22 Mart Pazar – Ramazan Bayramı 3. günü
Bayramın ilk günü cuma gününe denk gelirken, resmi tatil toplamda 3,5 gün olacak. Bu durum çalışanlar için kısa bir tatil fırsatı sunarken, milyonlarca vatandaş sevdikleriyle bayramlaşma imkanı bulacak.