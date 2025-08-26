2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman? İşte Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Ramazan ayı, İslam dünyasında her yıl büyük bir heyecan ve manevi hazırlıkla karşılanan en kutsal dönemlerden biri. Oruç ibadeti, sahur ve iftar sofraları, teravih namazları ve yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı bu özel zaman dilimi için milyonlarca Müslüman şimdiden hazırlıklara başladı. 2026 yılı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile Ramazan Bayramı günleri belli oldu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 18:15

Paylaş





ABONE OL

Müslümanların en kutsal zaman dilimlerinden biri olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2026 yılında Ramazan'ın başlangıç ve bitiş tarihleri ile Ramazan Bayramı günleri netleşti.

Fotoğraflar: AA 🌙 2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece ilk sahurla başlayacak. Müslümanlar, 19 Mart Perşembe günü son kez oruç tutacak. Bu tarihler arasında oruç ibadeti yerine getirilecek; sahur ve iftar sofraları kurulacak. Camilerde kılınacak teravih namazları ile manevi atmosfer en yüksek seviyeye ulaşacak.