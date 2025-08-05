takvim-logo

İstanbul'da 5 günlük deniz yasağı! İstanbul'da hangi plajlarda denize girmek yasak? İşte liste...

İstanbul’un Karadeniz’e kıyısı olan ilçesi Beykoz’da, olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga riski nedeniyle 5 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
İstanbul’da 5 günlük deniz yasağı! İstanbul’da hangi plajlarda denize girmek yasak? İşte liste...

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 6-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasak olduğu bildirildi.

Fotoğraflar: XFotoğraflar: X

İSTANBUL'DA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR: BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK 5 GÜN BOYUNCA YASAKLANDI!

İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Beykoz'da denize girmek geçici olarak yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yüksek dalga boyu ve olumsuz hava koşulları gerekçesiyle vatandaşların can güvenliği için kritik bir önlem alındığı duyuruldu.

Beykoz Kaymakamlığı duyurusuBeykoz Kaymakamlığı duyurusu

KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beykoz Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır."

YASAK HANGİ PLAJLARI KAPSIYOR?

Beykoz'daki Karadeniz kıyısında yer alan tüm sahil ve plajlarda denize girilmesi bu tarihler arasında tamamen yasaklandı. Bu karar özellikle şu bölgeleri kapsıyor:

  • Riva Plajı

  • Elmasburnu Plajı

  • Şamandıra Koyu

  • Göksu ve çevresindeki sahil noktaları

  • Diğer küçük koy ve açık alanlar

CAN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA!

Meteorolojik uyarılarda dalga boyunun kritik seviyelere ulaşacağı tahmin edilirken, deniz kazalarının ve boğulmaların önüne geçmek için bu yasak kararı alındı. Yetkililer, yasak günlerinde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşları uyarıyor.

DENİZE GİRMEYE ÇALIŞANLARA CEZA UYGULANACAK MI?

İl İdaresi Kanunu çerçevesinde alınan bu karar gereği, yasağa uymayan vatandaşlara idari yaptırım uygulanabileceği de bildirildi. Güvenlik ekipleri sahil noktalarında denetimlerini artıracak.

HANGİ TARİHLERDE DENİZE GİRİLEMEYECEK?

📅 Yasak tarihleri:

  • 6 Ağustos 2025 Çarşamba

  • 7 Ağustos 2025 Perşembe

  • 8 Ağustos 2025 Cuma

  • 9 Ağustos 2025 Cumartesi

  • 10 Ağustos 2025 Pazar

Usulsüz diploma soruşturması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadırUsulsüz diploma soruşturması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır
Usulsüz diploma soruşturması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!
ÖSYM sistemine girdiler yalanı! DMM açıkladı: Veri sızıntısı ya da dış müdahale yok!
Okullar ne zaman açılacak? 2026 sömestr tatili ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi...Okullar ne zaman açılacak? 2026 sömestr tatili ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi...
Okullar ne zaman açılacak? 2026 sömestr tatili ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi...