İstanbul'da 5 günlük deniz yasağı! İstanbul'da hangi plajlarda denize girmek yasak? İşte liste...
İstanbul’un Karadeniz’e kıyısı olan ilçesi Beykoz’da, olumsuz hava koşulları ve yüksek dalga riski nedeniyle 5 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 6-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasak olduğu bildirildi.
İSTANBUL'DA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR: BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK 5 GÜN BOYUNCA YASAKLANDI!
İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Beykoz'da denize girmek geçici olarak yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yüksek dalga boyu ve olumsuz hava koşulları gerekçesiyle vatandaşların can güvenliği için kritik bir önlem alındığı duyuruldu.
KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Beykoz Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın dikkatine! İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi) ve 10.08.2025 (Pazar) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır."