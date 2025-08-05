İstanbul’da 5 günlük deniz yasağı! İstanbul’da hangi plajlarda denize girmek yasak? İşte liste...

YASAK HANGİ PLAJLARI KAPSIYOR?

Beykoz'daki Karadeniz kıyısında yer alan tüm sahil ve plajlarda denize girilmesi bu tarihler arasında tamamen yasaklandı. Bu karar özellikle şu bölgeleri kapsıyor:

Riva Plajı

Elmasburnu Plajı

Şamandıra Koyu

Göksu ve çevresindeki sahil noktaları

Diğer küçük koy ve açık alanlar

CAN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA!

Meteorolojik uyarılarda dalga boyunun kritik seviyelere ulaşacağı tahmin edilirken, deniz kazalarının ve boğulmaların önüne geçmek için bu yasak kararı alındı. Yetkililer, yasak günlerinde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşları uyarıyor.