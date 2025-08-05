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Okullar ne zaman açılacak? 2026 sömestr tatili ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi...

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşti. Yaz tatilinin son haftalarına girilirken, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen “Okullar ne zaman açılacak, ara tatiller hangi tarihlerde olacak, sömestr ve yaz tatili ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte yeni dönemin başlangıcından yaz tatiline kadar MEB’in resmi takvimine göre tüm detaylar...

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Okullar ne zaman açılacak? 2026 sömestr tatili ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi...

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşti. Okulların açılış tarihi, sömestr tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Öğrenciler ve veliler için geri sayım başladı. İşte takvime ilişkin detaylar...

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

📅 Okullar Ne Zaman Açılıyor (2026)?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ders zili 7 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Ancak öğretmenler için yeni dönem, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesleki çalışma programıyla başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihleri arasında "uyum haftası" kapsamında okula başlayacak.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

📌 Ara Tatiller Ne Zaman?

Yeni eğitim öğretim yılında da öğrenciler iki kez kısa süreli ara tatil yapacak:

1. Ara Tatil: 9-13 Kasım 2025 (Pazartesi - Cuma)

2. Ara Tatil: 16-20 Mart 2026 (Pazartesi - Cuma)

Bu tarihlerde okullar bir hafta süreyle kapanacak.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

❄️ Yarıyıl Tatili (Sömestr) Ne Zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılında sömestr tatili 18 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatil süresi toplam 10 gün olacak.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

📘 Okullar Ne Zaman Kapanacak?

İkinci dönemin sonunda okullar, 25 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Dönem bitiş tarihleri ise şöyle sıralanıyor:

1. Dönem Bitişi: 15 Ocak 2026 Cuma

2. Dönem Bitişi (Yaz Tatili Başlangıcı): 25 Haziran 2026 Cuma

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Okulların Açılmasına Kaç Gün Kaldı?

Bugün 5 Ağustos 2026. Takvime göre okulların açılmasına yalnızca 33 gün kaldı.

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