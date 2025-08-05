Okullar ne zaman açılacak? 2026 sömestr tatili ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi...

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşti. Okulların açılış tarihi, sömestr tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Öğrenciler ve veliler için geri sayım başladı. İşte takvime ilişkin detaylar...
📅 Okullar Ne Zaman Açılıyor (2026)?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için ders zili 7 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Ancak öğretmenler için yeni dönem, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesleki çalışma programıyla başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihleri arasında "uyum haftası" kapsamında okula başlayacak.
📌 Ara Tatiller Ne Zaman?
Yeni eğitim öğretim yılında da öğrenciler iki kez kısa süreli ara tatil yapacak:
1. Ara Tatil: 9-13 Kasım 2025 (Pazartesi - Cuma)
2. Ara Tatil: 16-20 Mart 2026 (Pazartesi - Cuma)
Bu tarihlerde okullar bir hafta süreyle kapanacak.