Okullar ne zaman açılacak? 2026 sömestr tatili ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim yılı takvimi...

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşti. Okulların açılış tarihi, sömestr tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Öğrenciler ve veliler için geri sayım başladı. İşte takvime ilişkin detaylar...

(Anadolu Ajansı) 📅 Okullar Ne Zaman Açılıyor (2026)? 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ders zili 7 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Ancak öğretmenler için yeni dönem, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesleki çalışma programıyla başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihleri arasında "uyum haftası" kapsamında okula başlayacak.