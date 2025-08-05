Ankara'da dehşet anları | AVM'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki korku dolu anlar yaşandı. Bir alışveriş merkezinde (AVM) iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 20:04

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Kan donduran olay, saat 16.30 sıralarında Mamak ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.S. ve E.S. ile K.Ş., E.Ş. ve K.A. arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada A.S., 'sallama' olarak tabir edilen kesici aletle K.A.'yı her iki kolundan, K.Ş. ise E.S.'yi sırt ve karın bölgesinden 4-5 yerinden bıçakladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, kavgaya karışan şüpheliler suç aletleri olan sallama ve bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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