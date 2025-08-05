İETT otobüsü anneanne ile torununa çarptı! İstanbul'da dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi'de kucağındaki torunuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneanneye İETT otobüsü çarptı. Hafif yaralanan kadın ve bebek hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 22:33

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Sultangazi'de anneanne ile kucağındaki torunu, yolun karşısına geçerken İETT otobüsünün çarpması sonucu hafif yaralandı.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde park halindeki iki İETT otobüsünün arasından kucağındaki torunuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneanneye, o sırada yolda seyreden başka bir İETT otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen bebek ile kadının yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sultangazi'de İETT otobüsünün anneanne ile torununa çarpma anı güvenlik kamerasında

Hafif yaralanan bebek ile kadın hastaneye götürüldü. Polis, otobüs şoförünün ifadesine başvurdu.

Esnaf Yusuf Turgut, iş yerinde çalışırken dışarıya baktıklarında kadın ve bebeği yerde gördüklerini belirterek, hemen anneanne ile torunun yardımına koştuklarını söyledi.

Turgut, "Yerden kaldırıp ambulans çağırdık. Çocuğu görünce biraz panik olduk. Ambulans hastaneye götürdü. Durumları iyiymiş." diye konuştu.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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