Sigaraya zam mı geldi? 26 Mayıs 2025 güncel fiyat listesi! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?

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Tütün ürünlerine yönelik fiyat artışları devam ediyor. 26 Mayıs 2025 itibarıyla bir sigara grubunun ürünlerine 1 TL zam geldiği duyuruldu. Bu gelişme, tiryakilerin cebini yakarken gözler diğer markaların olası fiyat güncellemelerine çevrildi.

ZAM UYGULANDI: FİYATLAR 27 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ Yapılan güncelleme ile birlikte bir sigara grubuna ait birçok ürünün fiyatı 1 TL arttı. Söz konusu artış, tüketicilerin dikkatinden kaçmadı. Yeni fiyatlar 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. EN UCUZ SİGARA 75 TL, EN PAHALI SİGARA 91 TL Zam sonrası fiyatlar şu şekilde şekillendi: -En düşük fiyatlı sigara: 75 TL -En yüksek fiyatlı sigara: 91 TL Bu kapsamda, fiyat aralığının 75 TL ile 91 TL arasında değiştiği görülüyor.