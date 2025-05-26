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Sigaraya zam mı geldi? 26 Mayıs 2025 güncel fiyat listesi! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?

26 Mayıs 2025 itibarıyla sigara fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Gelen son bilgilere göre, bazı sigara gruplarında 1 TL’lik fiyat artışı uygulandı. Bu zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da yeniden şekillendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 19:19 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 19:32
Sigaraya zam mı geldi? 26 Mayıs 2025 güncel fiyat listesi! En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?

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Tütün ürünlerine yönelik fiyat artışları devam ediyor. 26 Mayıs 2025 itibarıyla bir sigara grubunun ürünlerine 1 TL zam geldiği duyuruldu. Bu gelişme, tiryakilerin cebini yakarken gözler diğer markaların olası fiyat güncellemelerine çevrildi.

ZAM UYGULANDI: FİYATLAR 27 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yapılan güncelleme ile birlikte bir sigara grubuna ait birçok ürünün fiyatı 1 TL arttı. Söz konusu artış, tüketicilerin dikkatinden kaçmadı. Yeni fiyatlar 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EN UCUZ SİGARA 75 TL, EN PAHALI SİGARA 91 TL

Zam sonrası fiyatlar şu şekilde şekillendi:

-En düşük fiyatlı sigara: 75 TL

-En yüksek fiyatlı sigara: 91 TL

Bu kapsamda, fiyat aralığının 75 TL ile 91 TL arasında değiştiği görülüyor.

GRAMAJLI ÜRÜNLERDE DE ARTIŞ VAR

Sadece paket sigaralarda değil, gramajla satılan ürünlerde de fiyat artışı dikkat çekti. 100 gramlık ürün fiyatı 195 TL seviyesine çıktı.

YENİ ZAM BAŞKA MARKALARI ETKİLER Mİ?

Şimdilik sadece belirli bir gruptaki ürünlerde artış yaşandı. Diğer üreticiler tarafından da benzer bir zam uygulanıp uygulanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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