İstanbul’da yağmur kaç gün sürecek? 5 günlük hava durumunda hangi günler yağışlı?

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 17:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), çarşamba ve perşembe günleri için gök gürültülü sağanak yağışlara karşı İstanbulluları uyardı. Yağışların yanı sıra Balkanlar'dan gelen serin havayla birlikte Afrika'dan taşınan toz bulutları da yağmura karışacak. İşte İstanbul'da önümüzdeki 5 günün hava raporu, yağış uyarıları ve yaşanabilecek olumsuzluklara dair detaylar...

-Salı (28 Mayıs) : Parçalı Bulutlu | En Düşük: 11°C / En Yüksek: 21°C

Meteoroloji 'nin yayımladığı son rapora göre İstanbul'da yağışlar 29 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla etkili olmaya başlayacak. Çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların cuma günü etkisini yitirmesi ve hafta sonu boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olması öngörülüyor.

⚠️ AKOM'DAN ÖNEMLİ UYARI: ÇAMURLU YAĞMUR GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Pazartesi sabahı Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinde başlayan yağışların gün içinde kent geneline yayılacağı açıklandı. Öte yandan, Afrika'dan taşınan toz bulutlarının etkisiyle yağmurun çamurlu yağma ihtimali olduğu bildirildi.

Bu durum özellikle araç sahiplerini etkileyebilir. AKOM, camlarda film tabakası oluşturabilecek çamurlu yağmura karşı sürücülere temizlik önlemlerini almasını tavsiye etti.

🟡 34 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: İSTANBUL DA LİSTEDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında kuvvetli sağanak, yer yer dolu yağışı ve ani sel riski bulunuyor. Uyarı yapılan iller arasında Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Manisa gibi büyükşehirler de yer alıyor.

🚧 İSTANBUL'DA TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Bu durumun kent içi ulaşımı da olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. AKOM, vatandaşların toplu taşımayı tercih etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.