ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

Yaz tatiline hazırlık yapanlar dikkat! ŞOK'un 28 Mayıs - 4 Haziran tarihli aktüel ürün kataloğu erken yayımlandı ve listede yok yok! Kamp severler için 3 kişilik otomatik çadırdan, olta takımına, kamp baltasından termoslara kadar her şey bu hafta ŞOK'ta.