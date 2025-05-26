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ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

ŞOK Marketler zinciri, 28 Mayıs - 4 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu hafta katalogda temizlikten kamp ürünlerine, plaj ihtiyaçlarından piknik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 20:20 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 20:20
ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

Yaz tatiline hazırlık yapanlar dikkat! ŞOK'un 28 Mayıs - 4 Haziran tarihli aktüel ürün kataloğu erken yayımlandı ve listede yok yok! Kamp severler için 3 kişilik otomatik çadırdan, olta takımına, kamp baltasından termoslara kadar her şey bu hafta ŞOK'ta.

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

🧼 Temizlik ve Ev Ürünleri

  • Pirantech Buharlı Temizlik Makinesi – 4.290 TL

  • S-link Lyra/Aurora Gold Dokunmatik Masa Lambası – 249 TL

  • Petrix Şişirilebilir Solar Led Lamba – 249 TL

  • Petrix Sensörlü Solar Bahçe Lambası – 449 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

🚗 Çocuklara Özel

  • Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba – 7.990 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

⛺️ Kamp ve Outdoor Ürünleri

  • Mounty 3 Kişilik Çadır – 749 TL

  • Mounty Kamp Matı – 219 TL

  • Mounty 3 Kişilik Otomatik Çadır – 999 TL

  • Olta Seti – 649 TL

  • Kamp Testeresi – 249 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

  • 1500 ml Orcamp Termos – 1.290 TL

  • Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set – 399 TL

  • Siboplu Kamp Ocak + 450 gr Tüp – 499 TL

  • Katlanabilir Metal Kürek Seti – 299 TL

  • Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti – 199 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

🍖 Mangal ve Piknik Ürünleri

  • 2 kg Ece Bio Mangal Kömürü – 129 TL

  • 60'lık Lüks Mangal – 399 TL

  • 40'lık Lüks Mangal – 299 TL

  • Büyük Izgara Teli – 100 TL

  • Mermer Piknik Masası – 399 TL

  • Sandalye Minderi Blok Sünger – 59,95 TL

  • Sandalye Minderi – 50 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

🪑 Plaj ve Kamp Sandalyeleri

  • Desenli Plaj Sandalyesi – 329 TL

  • Plaj/Piknik Sandalyesi – 299 TL

  • Kamp Taburesi – 99,95 TL

  • XL Kamp Sandalyesi – 699 TL

  • Desenli Kamp Sandalyesi – 329 TL

  • Kamp Sandalyesi – 289 TL

  • Çocuk Kamp Sandalyesi – 299 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

🎒 Plaj Ürünleri

  • Jakarlı Plaj Havlusu – 139 TL

  • Pamuklu Peştamal – 159 TL

  • Viskon Peştamal – 139 TL

  • Peştamal (klasik) – 89,95 TL

  • Dijital Baskılı Plaj Çantası – 149 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

  • File Plaj Çantası – 199 TL

  • Jüt Plaj Çantası – 199 TL

  • Nakışlı Kumaş Plaj Çantası – 199 TL

  • Erkek Ham Bez Şort – 229 TL

  • Kadın Terlik – 119 TL

  • Kadın/Erkek Şortlu Takım – 349 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

🧊 Soğutucu ve Termos Ürünleri

  • 30 litre Buzzy Termos – 999 TL

  • 14,5 litre Musluklu Piknik Termosu – 379 TL

  • 5 litre Musluklu Lüks Piknik Termos – 499 TL

  • Buz Aküsü – 18,50 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

  • Askılı Termal Piknik Çantası – 100 TL

  • Termal Piknik Çantası – 159 TL

  • 20 litre Termos Çanta – 229 TL

  • Kulplu Termos Piknik Çantası – 349 TL

🧳 Valiz Çeşitleri

  • PP Büyük Boy Valiz – 869 TL

  • PP Orta Boy Valiz – 749 TL

  • PP Kabin Boy Valiz – 679 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

☀️ Güneş Kremi ve Kişisel Bakım Ürünleri

ŞOK'ta güneş kremi ve hijyen ürünlerinde çeşitli markalarda indirimler sizleri bekliyor. Güneşe karşı koruyucu ürünleri kaçırmayın.

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

🛒 25 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Özel Fiyatlar

  • 4'lü Superfresh Pizza King – 165 TL

  • 200 gr Nescafe Gold Eco Paket – 250 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

  • 1008 ml Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı – 99 TL

  • 24'lü Ülker Halley Mini – 65 TL

  • 30'lu Molped Supernight Mega Fırsat Gece Pedi – 95 TL

ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

Fotoğraflar: ŞOK