ŞOK 28 Mayıs Kataloğunda Fiyatlar Düştü! Buharlı Temizlik Makinesi, Kamp Setleri ve Plaj Ürünleri Yok Satacak

Yaz tatiline hazırlık yapanlar dikkat! ŞOK'un 28 Mayıs - 4 Haziran tarihli aktüel ürün kataloğu erken yayımlandı ve listede yok yok! Kamp severler için 3 kişilik otomatik çadırdan, olta takımına, kamp baltasından termoslara kadar her şey bu hafta ŞOK'ta.
Pirantech Buharlı Temizlik Makinesi – 4.290 TL
S-link Lyra/Aurora Gold Dokunmatik Masa Lambası – 249 TL
Petrix Şişirilebilir Solar Led Lamba – 249 TL
Petrix Sensörlü Solar Bahçe Lambası – 449 TL
Mounty 3 Kişilik Çadır – 749 TL
Mounty Kamp Matı – 219 TL
Mounty 3 Kişilik Otomatik Çadır – 999 TL
Olta Seti – 649 TL
Kamp Testeresi – 249 TL
2 kg Ece Bio Mangal Kömürü – 129 TL
60'lık Lüks Mangal – 399 TL
40'lık Lüks Mangal – 299 TL
Büyük Izgara Teli – 100 TL
Mermer Piknik Masası – 399 TL
Sandalye Minderi Blok Sünger – 59,95 TL
Sandalye Minderi – 50 TL
Desenli Plaj Sandalyesi – 329 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi – 299 TL
Kamp Taburesi – 99,95 TL
XL Kamp Sandalyesi – 699 TL
Desenli Kamp Sandalyesi – 329 TL
Kamp Sandalyesi – 289 TL
Çocuk Kamp Sandalyesi – 299 TL
Jakarlı Plaj Havlusu – 139 TL
Pamuklu Peştamal – 159 TL
Viskon Peştamal – 139 TL
Peştamal (klasik) – 89,95 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası – 149 TL
File Plaj Çantası – 199 TL
Jüt Plaj Çantası – 199 TL
Nakışlı Kumaş Plaj Çantası – 199 TL
Erkek Ham Bez Şort – 229 TL
Kadın Terlik – 119 TL
Kadın/Erkek Şortlu Takım – 349 TL
Askılı Termal Piknik Çantası – 100 TL
Termal Piknik Çantası – 159 TL
20 litre Termos Çanta – 229 TL
Kulplu Termos Piknik Çantası – 349 TL
PP Büyük Boy Valiz – 869 TL
PP Orta Boy Valiz – 749 TL
PP Kabin Boy Valiz – 679 TL
ŞOK'ta güneş kremi ve hijyen ürünlerinde çeşitli markalarda indirimler sizleri bekliyor. Güneşe karşı koruyucu ürünleri kaçırmayın.
4'lü Superfresh Pizza King – 165 TL
200 gr Nescafe Gold Eco Paket – 250 TL
1008 ml Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı – 99 TL
24'lü Ülker Halley Mini – 65 TL
30'lu Molped Supernight Mega Fırsat Gece Pedi – 95 TL
Fotoğraflar: ŞOK