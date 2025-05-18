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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kırkpınar Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar?

Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 yılında 664. kez düzenlenmeye hazırlanıyor. Her yıl Edirne'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Kırkpınar Güreşleri sadece güreş tutkunlarını değil kültür ve tarih meraklılarını da ağırlıyor. Peki 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede olacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:18
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kırkpınar Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar?

Türkiye'nin en köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664. kez güreşseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescillenen bu prestijli organizasyon, 2025 yılında 30 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kırkpınar Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar?

Heyecanla beklenen başpehlivanlık güreşleri ise 4-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kırkpınar Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar?

Meydan Yine Sarayiçi
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin adresi, her zaman olduğu gibi bu yıl da Edirne'nin Sarayiçi bölgesi olacak. Osmanlı döneminden günümüze miras kalan bu gelenek, Sarayiçi'nin tarihi atmosferinde binlerce izleyiciyi ağırlayacak.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kırkpınar Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar?

Kırkpınar yalnızca bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda kültürel bir şölen, bir ulusun hafızasıdır.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kırkpınar Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar?

Geçmişin Pehlivanları, Bugünün Efsaneleri
2023 ve 2024 yıllarında başpehlivan unvanını kazanan Yusuf Can Zeybek, üst üste iki yılın şampiyonu olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmıştı. Bu yıl gözler yine onun üzerinde olacak. Ancak her yıl olduğu gibi, genç pehlivanlar da sürpriz yaparak kürsüye çıkmak için ter dökecek.