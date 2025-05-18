664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kırkpınar Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar?

Geçmişin Pehlivanları, Bugünün Efsaneleri

2023 ve 2024 yıllarında başpehlivan unvanını kazanan Yusuf Can Zeybek, üst üste iki yılın şampiyonu olarak adını altın harflerle tarihe yazdırmıştı. Bu yıl gözler yine onun üzerinde olacak. Ancak her yıl olduğu gibi, genç pehlivanlar da sürpriz yaparak kürsüye çıkmak için ter dökecek.