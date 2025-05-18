664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede yapılacak? 2025 Kırkpınar Güreşleri Başpehlivan ödülü ne kadar?
Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 yılında 664. kez düzenlenmeye hazırlanıyor. Her yıl Edirne'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Kırkpınar Güreşleri sadece güreş tutkunlarını değil kültür ve tarih meraklılarını da ağırlıyor. Peki 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede olacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:18