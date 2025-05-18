SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da dehşet anları kamerada: Sokak köpekleri küçük kıza saldırdı! Güvenlik görevlisi kurtardı!
Haberler Haber Videoları

Diyarbakır’da dehşet anları kamerada: Sokak köpekleri küçük kıza saldırdı! Güvenlik görevlisi kurtardı!

Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:27:21

Diyarbakır’da parkta oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, sokak köpeğinin saldırısına uğramaktan sitenin güvenlik görevlisi sayesinde son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Z.E.K. isimli kız çocuğu, 4007. Sokak'ta yer alan bir parkta oyun oynadığı sırada sokak köpeği tarafından kovalanmaya başladı. Korku içinde kaçmaya çalışan küçük kızı, yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisi fark etti. Güvenlik görevlisi hızlıca müdahale ederek çocuğu köpeğin saldırısından son anda kurtardı. Korku dolu anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası Z.E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, görüntülerde çocuğun panik içinde kaçtığı ve güvenlik görevlisinin onu siper alarak koruduğu anlar dikkat çekti. Öte yandan, aynı bölgede daha önce de başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına dair görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir bisikletlinin köpekler tarafından kovalandığı, bazı köpeklerin sokak kedilerine saldırdığı anlar da yer alıyor. Z.E.K.'nin ablası N.K., daha önce kendisinin de köpek saldırısına uğradığını ve belediyeye defalarca şikayet etmelerine rağmen herhangi bir çözüm sunulmadığını belirtti. Mahalle sakinleri, başıboş köpek sorununa kalıcı bir çözüm getirilmesini istiyor.

SIRADAKİ VİDEO
Eğlenceli anlar kamerada: Cips çalan kargaya uyarı: "Çok acılı alma yakar"
18.05.2025Pazar
Erzincan'da korkutan yangın! Vali Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu: "Yangın kontrol altında"
18.05.2025Pazar
Sokak ortasında dehşet! Boşanmak isteyen kadını zorla kaçırmaya çalıştılar
17.05.2025Cumartesi
Londra'da Nekbe protestosu: Binlerce kişi sokaklarda
17.05.2025Cumartesi
Siirt’te husumetli aileye silahlı saldırı!
17.05.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Müge Anlı’da gündeme gelmişti: 11 yıllık gizemli kayıp çözüldü 04:20
Müge Anlı’da gündeme gelmişti: 11 yıllık gizemli kayıp çözüldü
17.05.2025Cumartesi
Yıllar önce Müge Anlı’ya çıkmışlardı: Kayıp adamın cesedi dondurucuda bulundu! 16:59
Kayıp adamın cesedi dondurucuda bulundu
17.05.2025Cumartesi
Gaziantep’te kıraathane önünde infaz: 25 yaşındaki Hasan’a 14 kurşun! 01:58
Gaziantep’te kıraathane önünde infaz: 25 yaşındaki Hasan’a 14 kurşun!
17.05.2025Cumartesi
Ankara’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı! 01:24
Feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı!
17.05.2025Cumartesi
CANLI YAYIN