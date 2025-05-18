Diyarbakır’da dehşet anları kamerada: Sokak köpekleri küçük kıza saldırdı! Güvenlik görevlisi kurtardı!

Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:27:21

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Z.E.K. isimli kız çocuğu, 4007. Sokak'ta yer alan bir parkta oyun oynadığı sırada sokak köpeği tarafından kovalanmaya başladı. Korku içinde kaçmaya çalışan küçük kızı, yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisi fark etti. Güvenlik görevlisi hızlıca müdahale ederek çocuğu köpeğin saldırısından son anda kurtardı. Korku dolu anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası Z.E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, görüntülerde çocuğun panik içinde kaçtığı ve güvenlik görevlisinin onu siper alarak koruduğu anlar dikkat çekti. Öte yandan, aynı bölgede daha önce de başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına dair görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir bisikletlinin köpekler tarafından kovalandığı, bazı köpeklerin sokak kedilerine saldırdığı anlar da yer alıyor. Z.E.K.'nin ablası N.K., daha önce kendisinin de köpek saldırısına uğradığını ve belediyeye defalarca şikayet etmelerine rağmen herhangi bir çözüm sunulmadığını belirtti. Mahalle sakinleri, başıboş köpek sorununa kalıcı bir çözüm getirilmesini istiyor.