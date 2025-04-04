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Bölgede yoğun sis! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da sis etkili oluyor. Sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği askıya alınırken, TEM Otoyolu'nda sürücüler trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

DHA
DHA
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Bölgede yoğun sis! İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sisi görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İstanbul'da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle askıya alındı. (DHA)İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle askıya alındı. (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle askıya alındı. (DHA)İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeniyle askıya alındı. (DHA)

Öte yandan TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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