Öğrencisine söylettiği şarkının sözleri gündem olmuştu! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 18:35

Öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmene soruşturma. (Sosyal medya)

Kent merkezindeki bir lisede müzik öğretmeni R.T.Ç., bir kız öğrencisine sınıfta sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleterek sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken paylaşımın ardından R.T.Ç. sosyal medya hesabını kapatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.