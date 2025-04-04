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Öğrencisine söylettiği şarkının sözleri gündem olmuştu! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Şırnak’ta bir lisede müzik öğretmeni R.T.Ç., sınıfta bir kız öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren bir şarkı söyletti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan öğretmen, tepkilerin ardından hesabını kapattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

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Öğrencisine söylettiği şarkının sözleri gündem olmuştu! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Şırnak'ta öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmen R.T.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmene soruşturma

Öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmene soruşturma. (Sosyal medya)Öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmene soruşturma. (Sosyal medya)

Kent merkezindeki bir lisede müzik öğretmeni R.T.Ç., bir kız öğrencisine sınıfta sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleterek sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken paylaşımın ardından R.T.Ç. sosyal medya hesabını kapatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

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