Öğrencisine söylettiği şarkının sözleri gündem olmuştu! O öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
Şırnak’ta bir lisede müzik öğretmeni R.T.Ç., sınıfta bir kız öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren bir şarkı söyletti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan öğretmen, tepkilerin ardından hesabını kapattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
Şırnak'ta öğrencisine sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleten öğretmen R.T.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kent merkezindeki bir lisede müzik öğretmeni R.T.Ç., bir kız öğrencisine sınıfta sözleri 'müstehcenlik' ve 'şiddet' içeren şarkı söyleterek sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken paylaşımın ardından R.T.Ç. sosyal medya hesabını kapatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.