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Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet'e göre Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah mı?

Ramazan Bayramı Müslümanlar için birlik ve beraberliğin en derin yaşandığı günlerden biridir. Mübarek Ramazan ayının tamamlanmasına kısa bir süre kala 'Arefe ve bayramda oruç tutulur mu?' sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Diyanet'e göre Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak günah mı? Arefe ve bayramda oruç tutulur mu?

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Bayramda oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazan Bayramı’nda oruç tutmak günah mı?

Ramazan Bayramı Müslümanlar için birlik ve beraberliğin en derin yaşandığı günlerden biridir. Ramazan Bayramı, İslam dünyasında büyük bir heyecan ve manevi atmosferle karşılanır. Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından, bayram sabahı erken saatlerde Müslümanlar camilere yönelir. Bayram namazı ile başlayan bu faziletli gün ibadet ve dualarla anlam kazanır.

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Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır. Arefe gününde oruç tutmanın sevabı büyüktür.

2025 Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayarak, 29 Mart Cumartesi (arefe) günü sona erecek.

Bu tarihte oruç tutan milyonlarca Müslüman son oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı sona ermiş olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

  1. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki; "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)
  2. Arefe gününde orucu ile ilgili, "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) şeklinde bir hadis mevcuttur.

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Ramazan Bayramında oruç tutulur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bayramda oruç tutmak ile ilgili açıklamaları aşağıdaki gibidir;

"Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan Bayramının birinci gününde ve Kurban Bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/125-126; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/375). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diyanet'in resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

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