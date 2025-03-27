Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 15:17

Gupse Özay'ın başrolünde yer aldığı "Deliha 2" filminde, Zeliha karakterinin hayatındaki zorluklar ve komik maceralar anlatılıyor. Peki Deliha 2 nerede ve ne zaman çekildi? Deliha 2 filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte konuya dair merak edilenler…