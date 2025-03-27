Deliha 2 nerede ve ne zaman çekildi? Deliha 2 filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?
Başrollerini Gupse Özay, Eda Ece ve Aksel Bonfil’in paylaştığı 'Deliha 2' filmi, bu akiam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Gupse Özay’ın üstlendiği film 2018 yılında vizyona girdi. Peki Deliha 2 filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…
Gupse Özay'ın başrolünde yer aldığı "Deliha 2" filminde, Zeliha karakterinin hayatındaki zorluklar ve komik maceralar anlatılıyor. Peki Deliha 2 nerede ve ne zaman çekildi? Deliha 2 filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte konuya dair merak edilenler…
DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yerli komedi filmi "Deliha 2"nin çekimleri, Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde gerçekleştirildi.
DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
"Deliha 2", aşk hayatında aradığını bulamayan Zeliha'nın kariyer peşinden koşmaya başladığı komik maceraları konu alıyor. Temiz kalpli ve deli dolu karakteriyle Zeliha, aşkı bir kenara bırakıp hayalini kurduğu aşçılık kariyerine adım atar. Birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığıyla dönen Zeliha, sonunda şık bir restoranda işe kabul edilerek iş dünyasına giriş yapar.