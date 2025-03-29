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Arefe gününde peygamberimizin okuduğu dualar: 2025 Arefe günü okunacak dualar sureler nelerdir?

Arefe gününe kısa bir süre kala arefe günü duası Türkçe - Arapça okunuşu ve arefe okunacak dualar sureler merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Peki arefe günü duası nasıl okunur, meali nedir? 2025 Ramazan Bayramı arefe günü okunacak dualar sureler nelerdir?

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Arefe gününde peygamberimizin okuduğu dualar: 2025 Arefe günü okunacak dualar sureler nelerdir?

2025 Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala arefe günü duası Türkçe - Arapça okunuşu ve arefe okunacak dualar sureler merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Peki arefe günü duası nasıl okunur, anlamı nedir? 2025 Ramazan Bayramı arefe günü okunacak dualar sureler nelerdir? İşte merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diyanet'e göre arefe ne demek?

Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Arefe Günü hangi dualar okunur?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ NELER?

  1. Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.
  2. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.
  3. Bu önemli gün süresince bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber efendimiz (s.a.v) hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İhlas Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

  1. Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
  2. 1- Gul huvallâhu ehad.
  3. 2- Allâhu's-samed.
  4. 3- Lem yelid ve lem yûled.
  5. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İhlas Suresinin Anlamı

  1. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
  2. 1- De ki: O Allah birdir.
  3. 2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir.
  4. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
  5. 4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.
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