Arefe gününde peygamberimizin okuduğu dualar: 2025 Arefe günü okunacak dualar sureler nelerdir?

Arefe gününe kısa bir süre kala arefe günü duası Türkçe - Arapça okunuşu ve arefe okunacak dualar sureler merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Peki arefe günü duası nasıl okunur, meali nedir? 2025 Ramazan Bayramı arefe günü okunacak dualar sureler nelerdir?

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 21:26

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2025 Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala arefe günü duası Türkçe - Arapça okunuşu ve arefe okunacak dualar sureler merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Peki arefe günü duası nasıl okunur, anlamı nedir? 2025 Ramazan Bayramı arefe günü okunacak dualar sureler nelerdir? İşte merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv) Diyanet'e göre arefe ne demek? Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.