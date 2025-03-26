Kadraj Galeri Kadraj İkon Kadir Gecesi oruca nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulur, fazileti nedir?

Kadir Gecesi oruca nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulur, fazileti nedir?

Müslümanlar tarafından büyük bir manevi coşku ve huzurla karşılanan Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin sevabı katbekat artarken oruç ibadetine de ayrı bir anlam yükleniyor. Peki Kadir Gecesi'ne özel bir oruç var mı? Kadir Gecesi'nde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:02 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:02
Kadir Gecesi oruca nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulur, fazileti nedir?

Bu mübarek geceye kavuşan müminler, ibadetlerini artırarak manevi kazançlarını çoğaltmak isterken oruç tutmanın da bu gecenin bereketinden nasiplenmek için önemli bir ibadet olduğu belirtiliyor. Peki Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur?

Kadir Gecesi oruca nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulur, fazileti nedir?

KADİR GECESİ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

🔶Kadir Gecesi, Ramazan ayında yer almaktadır. Bu sebeple Kadir Gecesi'nde oruç tutulması gerekir.

Kadir Gecesi oruca nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulur, fazileti nedir?

Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek günde oruç tutmanın fazileti de çok büyüktür.

Kadir Gecesi oruca nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulur, fazileti nedir?

🔶Bu mübarek gecede ayrıca bol bol zikir çekilmeli, tövbe ve istiğfar edilmeli, namaz borcu olanlar nafile namaz kılmalı, Resûlullah Efendimiz'e salavat getirilmeli ve sadaka verilmelidir.

Kadir Gecesi oruca nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulur, fazileti nedir?

KADİR GECESİ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

İnananlar bu tarihte oruç için niyetlenecek ve ibadetlerini yapacak.