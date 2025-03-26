Kadir Gecesi oruca nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulur, fazileti nedir?
Müslümanlar tarafından büyük bir manevi coşku ve huzurla karşılanan Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin sevabı katbekat artarken oruç ibadetine de ayrı bir anlam yükleniyor. Peki Kadir Gecesi'ne özel bir oruç var mı? Kadir Gecesi'nde oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:02
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:02