Cadı tur! Ece Gürel'in ölümüyle gündeme gelen ritüeller sınırları aştı
Mimar Ece Gürel'in ölümüyle gündeme gelen 'büyücülük, cadılık ya da çığlık kampları' sınırları aştı. Yurt dışından bile tur düzenlendiği ortaya çıktı. Fiyatlar ise dudak uçuklattı.
Takvim yine gündemi belirledi. "Büyü bozmak, cadılık yapmak, öfke ritüeli" gibi masallarla insanları kandıranlar, Türkiye'yi şaşkına çevirdi.
Ama şarlatanlar, bu kadarla da yetinmedi. Herkesi kandırmak istedi. Dünya çapında turlar düzenledi. Yurt dışındaki sitelere ilan verdi. Fiyatlar, hayret ettirdi.
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- 18 bin dolar (657 bin lira)
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