Cadı tur! Ece Gürel'in ölümüyle gündeme gelen ritüeller sınırları aştı

Mimar Ece Gürel'in ölümüyle gündeme gelen 'büyücülük, cadılık ya da çığlık kampları' sınırları aştı. Yurt dışından bile tur düzenlendiği ortaya çıktı. Fiyatlar ise dudak uçuklattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Takvim yine gündemi belirledi. "Büyü bozmak, cadılık yapmak, öfke ritüeli" gibi masallarla insanları kandıranlar, Türkiye'yi şaşkına çevirdi.



Ama şarlatanlar, bu kadarla da yetinmedi. Herkesi kandırmak istedi. Dünya çapında turlar düzenledi. Yurt dışındaki sitelere ilan verdi. Fiyatlar, hayret ettirdi.

ÇIĞLIK KAMPI

- 11-18 Mayıs- Antalya

- 11 bin dolar (401 bin lira)

- Business Class uçuş

- 5 yıldızlı otel, her şey dahil



ARINMA KAMPI

- 20-27 Haziran- Kapadokya

- 14 bin dolar (511 bin lira)

- Business Class uçuş

- Otantik otel



DİRİLİŞ KAMPI

- 10-17 Ekim- Fethiye

- 18 bin dolar (657 bin lira)

- Business Class uçak bileti

- 5 yıldızlı otel, her gece özel eğlence

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