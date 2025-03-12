TELEFONU AÇILDI MI?

Sezer, eşi ile gizlileri olmadığını söyleyerek, "Bizim gizlimiz yok. İmkanı yok. O yürüyüş yolundan asla ayrılmazdı. 4 gün eşimin oraya nasıl çıktığı ve 4 günün sonunda nasıl bulunduğu arasındaki zaman bizim için muamma. Eşimin birkaç tane benim bildiğim şifreleri vardı. Onları verdim ama hiçbir zaman şifre koyduğu zaman 'Bana şifreyi vereceksin' demedim. En son sabah benim kendi babamla konuştu. Annemi, kayınpederimi aramış. Telefonunun açılıp açılmadığını bilmiyoruz ama polis Ece'nin son görüştüğü kişileri aradı. Ben eşimle kavga etsem, tartışsak, birbirimize vursak daha kötü olacaktı. Eşimle hiçbir zaman saldırı şeklinde tartışmamız olmadı. Kimse 'Ben artık daraldım, bir hava alıp geleyim' demiyor mu? Kimse gitmiyor mu? Ben eşimin Belgrad Ormanı'na gideceğini bilmiyordum. Eşimin ormana gideceğine inanmazdım. Eşim dini değerlerine bağlıydı. Okuyan bir insandı. Belgrad Ormanı'nda böyle bir şeye hiç katılmadı. Böyle bir şey olsa eşimle giderim, asla yalnız bırakmam" diye konuştu.