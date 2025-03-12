Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Müge Anlı'da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in ölümü, beraberinde birçok soru işaretini de gündeme getirdi. Gürel'in eşi Sezer Gürel olayın ardından sosyal medya hesaplarını kapattı. Gürel'in bu davranışı sosyal medyada çeşitli kişiler tarafından farklı şekilde yorumladı. Sezer Gürel, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılarak hakkındaki iddialara ilişkin konuştu. Öte yandan Ece'nin ailesi de açıklamalarda bulundu.
takvim.com.tr
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'na 2 Mart'ta giden
Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra bulundu. Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Peyzaj mimarı Ece Gürel hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
O GÖRÜNTÜLER BOMBA ETKİSİ YARATTI
Gürel'in hocası olduğu öğrenilen Hale Nur Özen, genç kadının cadılık (Witchcraft) eğitimi aldığını öne sürdü.
Belgrad Orman'ında 2023 yılında kayda alınan bir görüntüler ise bomba etkisi yarattı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde cadı kostümleri giyen bir grubun 'kahkaha yogası' adı altında bir buluşma gerçekleştirdiği ve ormanın ortasında çığlık attıkları görüldü. Tüm bunlar 'Ece'nin başına bir iş mi geldi?' 'Ayine mi katıldı?' sorusunun akıllarda yer etmesine neden oldu.
Ece Gürel'in vefatından sonra kullanıcı adını değiştiren Sezer Gürel'in hesap ismini 'sezargurel'den 'hardaleces'e çevirmesi de gözlerden kaçmadı.
AİLE YAYINA KATILDI
Gürel, daha sonra ise tüm hesaplarını kapattı. Sırra kadem bastığı iddia edilen Gürel, anne Gülşen Koçoğlu ve baba Muharrem Koçoğlu bugün (12 Mart)
Müge Anlı yayınına katıldı.
AİLE ADLİYE'YE GİDECEK
Anlı, Ece'nin ormanda günlerce montsuz yaşamasının mümkün olmadığını dile getirerek,
" Aile bugün akıllarındaki sorulara yanıt bulmak için aramızda. Daha sonra ise Adliye'ye giderek, bu konunun araştırılmasını isteyecekler. Ben hala birilerinin bu konu hakkında bir şeyler bildiğini düşünüyorum" dedi.