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Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Müge Anlı'da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in ölümü, beraberinde birçok soru işaretini de gündeme getirdi. Gürel'in eşi Sezer Gürel olayın ardından sosyal medya hesaplarını kapattı. Gürel'in bu davranışı sosyal medyada çeşitli kişiler tarafından farklı şekilde yorumladı. Sezer Gürel, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılarak hakkındaki iddialara ilişkin konuştu. Öte yandan Ece'nin ailesi de açıklamalarda bulundu.

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takvim.com.tr
Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'na 2 Mart'ta giden Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra bulundu. Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Peyzaj mimarı Ece Gürel hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

O GÖRÜNTÜLER BOMBA ETKİSİ YARATTI

Gürel'in hocası olduğu öğrenilen Hale Nur Özen, genç kadının cadılık (Witchcraft) eğitimi aldığını öne sürdü. Belgrad Orman'ında 2023 yılında kayda alınan bir görüntüler ise bomba etkisi yarattı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde cadı kostümleri giyen bir grubun 'kahkaha yogası' adı altında bir buluşma gerçekleştirdiği ve ormanın ortasında çığlık attıkları görüldü. Tüm bunlar 'Ece'nin başına bir iş mi geldi?' 'Ayine mi katıldı?' sorusunun akıllarda yer etmesine neden oldu.

Belgrad Ormanı'ndaki gizemli toplantı!

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

Ece Gürel'in vefatından sonra kullanıcı adını değiştiren Sezer Gürel'in hesap ismini 'sezargurel'den 'hardaleces'e çevirmesi de gözlerden kaçmadı.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

AİLE YAYINA KATILDI

Gürel, daha sonra ise tüm hesaplarını kapattı. Sırra kadem bastığı iddia edilen Gürel, anne Gülşen Koçoğlu ve baba Muharrem Koçoğlu bugün (12 Mart) Müge Anlı yayınına katıldı.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

AİLE ADLİYE'YE GİDECEK

Anlı, Ece'nin ormanda günlerce montsuz yaşamasının mümkün olmadığını dile getirerek, " Aile bugün akıllarındaki sorulara yanıt bulmak için aramızda. Daha sonra ise Adliye'ye giderek, bu konunun araştırılmasını isteyecekler. Ben hala birilerinin bu konu hakkında bir şeyler bildiğini düşünüyorum" dedi.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel Müge Anlı'da!

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da

Sezer Gürel hakkındaki iddialara şu şekilde yanıt verdi:

Biz sosyal medyanın iyi yanını da gördük ama şu an acı tarafını görüyoruz. Acımız katlanarak devam ediyor. Eşim hayat doluydu. Eşimle gezmeyi severdik. Aile içinde kırgınlıklar, küskünlükler oluyor. Eşim astroloji ile ilgileniyordu ama bu durum kötü yöne çekildi. Biz acımızı yaşamadık.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

Cadılık meselesinin kendilerini üzdüğünü söyleyen aileden eş Gürel'e Anlı, "Sezer bu cadılık okulundan haberin var mıydı?" şeklinde bir soru yöneltti. Gürel, bu soruya, "Eşini neden yalnız bıraktın neden bıraktın diye bana soruyorlar. Ben eşimi seviyordum. Onun istediği şeyleri yapmayı severdim. Eşim bir kursa katılmak istediğinde katılırdı. Eşimin astrolojiye ve tarota ilgisi vardı. Ben ona yardımcı oluyordum. 2 haftada bir değil ama kursları tabi olabilir. Sosyal medyada gezen çığlık videoları saçma sapan bir şey. Ece'nin bununla ilgisi yoktu. Eşimin ruh hali de belli zaten. Herkese pozitiftir. Otobüste bile teşekkür ediyor. Onun yaşam felsefesidir. Biz orada 4 gün neler çektik? Sosyal medyadan konuşmak kolay. Gelip halimizi görselerdi. Biz orayı daha önce de gezdik" dedi.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

TELEFONU AÇILDI MI?

Sezer, eşi ile gizlileri olmadığını söyleyerek, "Bizim gizlimiz yok. İmkanı yok. O yürüyüş yolundan asla ayrılmazdı. 4 gün eşimin oraya nasıl çıktığı ve 4 günün sonunda nasıl bulunduğu arasındaki zaman bizim için muamma. Eşimin birkaç tane benim bildiğim şifreleri vardı. Onları verdim ama hiçbir zaman şifre koyduğu zaman 'Bana şifreyi vereceksin' demedim. En son sabah benim kendi babamla konuştu. Annemi, kayınpederimi aramış. Telefonunun açılıp açılmadığını bilmiyoruz ama polis Ece'nin son görüştüğü kişileri aradı. Ben eşimle kavga etsem, tartışsak, birbirimize vursak daha kötü olacaktı. Eşimle hiçbir zaman saldırı şeklinde tartışmamız olmadı. Kimse 'Ben artık daraldım, bir hava alıp geleyim' demiyor mu? Kimse gitmiyor mu? Ben eşimin Belgrad Ormanı'na gideceğini bilmiyordum. Eşimin ormana gideceğine inanmazdım. Eşim dini değerlerine bağlıydı. Okuyan bir insandı. Belgrad Ormanı'nda böyle bir şeye hiç katılmadı. Böyle bir şey olsa eşimle giderim, asla yalnız bırakmam" diye konuştu.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

NUMARALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GETİRDİ

Gürel, sosyal medya hesabındaki numaraları Ece'nin yazdığını söyleyerek, "Ece astronomi dersleri aldığı için rakamların uğurlu olduğuna inanırdı. Eşimin cadılık kursuna gittiğine şahit olmadım. O sayıları Ece bana söyledi. Ben onları yazdım. Ne anlama geldiğini anlamıyorum. Ece sosyal medya düzenlemem konusunda bana yardımcı olurdu."dedi. Gürel, eşinin bilgisayarının da incelemeye alındığı ifade etti.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

Baba Muharrem Koçoğlu ise "Kızımın oraya tek başına gittiğine inanmıyorum. Benim kızım oralara çıkmaz. Kızım arkadaşı ile buluşsa bana haber verirdi. Ben eşi Sezer'den daha çok kızımı kontrol eden bir insanım. " dedi.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da

DAMADINA KIZGIN MI?

Anlı, Koçoğlu ailesine damatlarına kızgın olup olmadığını da sordu. Bu soruya Muharrem Koçoğlu, "Ben kızgın değilim. Çünkü iş dolayısıyla ben de kızdım. Ben kızım kurban edildi derken, yanlış anlaşıldım. Sosyal medyadan dolayı böyle dedim. Cadılık okulu iddiaları bizi çok üzdü. Benim kızım oruçluydu" dedi.

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?

Ece'nin sosyal medya hesabında "Frekanslarımı güncelledim" şeklinde de bir paylaşım yaptığı açığa çıktı.