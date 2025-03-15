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Düğün Dernek Yılmaz kim? Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

Düğün Dernek filminde Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti. Ardından, “Şinasi Yurtsever kimdir ve kaç yaşında öldü?” soruları sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki Şinasi Yurtsever nereli? İşte biyografisi!

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Düğün Dernek Yılmaz kim? Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

Başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, İşler Güçler, Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi filmlerde oynadı. 2016 yılında Ferihan Kaya ile evlenen Yurtsever, 13 Mart'ta mide kanseri nedeniyle vefat etti. Peki Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ŞİNASİ YURTSEVER KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun mide kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da doğdu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1996 yılında Hemşerim dizisiyle adım atan Yurtsever, Küçük İbo, Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok yapımda rol aldı.

Sinema dünyasında ise Çalgı Çengi ve Düğün Dernek gibi filmlerle tanınan sanatçı, son olarak İnci Taneleri dizisinde izleyici karşısına çıktı. 2016 yılında Ferihan Kaya ile evlenen Yurtsever, 13 Mart 2025'te mide kanseri nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Yer Aldığı Diziler

2025 – Yüzde İki

2024 – İnci Taneleri

2023 – Organizasyon Bizim İşimiz

2022 – Gizli Saklı

2020 – Tutunamayanlar

2019 – Dengi Dengine

2014 – Kardeş Payı

2012 – İşler Güçler

2011 – Sen de Gitme

2010 – Aşk ve Ceza

2009 – Ramazan Güzeldir

2009 – Kapalıçarşı

2009 – Bir Bulut Olsam

2008 – Ayışığı

2008 – Avrupa Yakası

2004-2007 – Yabancı Damat

2003 – Alacakaranlık

2002 – Kınalı Kar

2001 – Cinlerle Periler

1999 – Yılan Hikâyesi

1998 – Örümcek

1998 – Küçük İbo

1998 – Dış Kapının Mandalları

1996 – Hemşerim

1996 – Başka İstanbul Yok

Tiyatro Oyunları

1994 – Musluk

2024-2025 – Hücreler