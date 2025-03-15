Düğün Dernek Yılmaz kim? Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü ve nereli?

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 20:35

Başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, İşler Güçler , Kardeş Payı ve Düğün Dernek gibi filmlerde oynadı. 2016 yılında Ferihan Kaya ile evlenen Yurtsever, 13 Mart'ta mide kanseri nedeniyle vefat etti. Peki Şinasi Yurtsever kimdir, kaç yaşında öldü? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da doğdu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1996 yılında Hemşerim dizisiyle adım atan Yurtsever, Küçük İbo, Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok yapımda rol aldı.

Sinema dünyasında ise Çalgı Çengi ve Düğün Dernek gibi filmlerle tanınan sanatçı, son olarak İnci Taneleri dizisinde izleyici karşısına çıktı. 2016 yılında Ferihan Kaya ile evlenen Yurtsever, 13 Mart 2025'te mide kanseri nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.