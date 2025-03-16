Maltepe’de feci kaza! Yoldan çıkıp takla attı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 08:38

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Abdultayyip Yaşar(20) yönetimindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.