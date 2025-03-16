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Maltepe'de feci kaza! Yoldan çıkıp takla attı: 4 yaralı

Maltepe'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Maltepe’de feci kaza! Yoldan çıkıp takla attı: 4 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Abdultayyip Yaşar(20) yönetimindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.

Maltepe'de feci kaza: 4 yaralı (DHA)Maltepe'de feci kaza: 4 yaralı (DHA)

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de feci kaza: 4 yaralı (DHA)Maltepe'de feci kaza: 4 yaralı (DHA)

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Maltepe'de feci kaza: 4 yaralı (DHA)Maltepe'de feci kaza: 4 yaralı (DHA)

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.