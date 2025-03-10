Mimar Ece Gürel'in ölümünde yeni gelişme! Ölmeden önce dertleştiği arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Mimar Ece Gürel’in ölmeden hemen önce dertleştiği arkadaşı Özge A.’nın ifadesi ortaya çıktı. Özge A., 'Çalıştığı işyerinde ‘Tuvaletleri temizle, kahve getir götür’ demişler. En son ayrılması için bir kâğıt imzalatmışlar, ona çok canı sıkılmıştı. Ayrılmam için kâğıt imzaladım’ diye anlattı. Ailesinden de kâğıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş.' dedi.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan ancak yaşam savaşını kaybeden 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, ardında birçok soru işareti bıraktı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Güler ile en son mesajlaşan ve İngiltere'den gelen arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesini aldı.

ÇOK CANI SIKKINDI

Özge A.Ö.'nün ifadesinde; "Ece bana iş yerinde yaşadığı problemleri anlattı. Ona, iş tanımında olmayan şeyler yaptırmak istemişler. 'Tuvaletleri temizle, kahve getir götür' demişler. En son ayrılması için bir kâğıt imzalatmışlar, ona çok canı sıkılmıştı. Ayrılmam için kâğıt imzaladım' diye anlattı. Ailesinden de 'Kâğıdı neden imzaladın' diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu. Onu teselli etmeye çalıştım. Nefes almak, hava almak için ormana gideceğini söyledi. Bana, 'Oturdum kaldım, kayboldum.' yazmıştı. Ruhen canım sıkıldı demek istediğini düşündüm. Gerçekten kaybolduğunu ise daha sonra aileden öğrendim" dediği öne sürüldü.

NEŞE DOLU BİRİYDİ

Geçirdiği hipotermi yüzünden organları iflas eden Ece Güler, hayata veda etti. Gürel'in astrolomiye olan ilgisinin olduğunu ve bununla ilgili çeşitli dersler aldığını söyleyen Özge A.Ö. "Ece, neşe dolu biriydi. İş yerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı. Cadılık eğitimi, cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok" dedi.

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GİZLİ KONUŞMASI: 'MARS YOLUNU ŞAŞIRTMIŞ'

Ece Gürel'in hocası Hale Nur Özen, genç kadının kayboluşunun üçüncü gününde sosyal medyadan yaptığı yayında "Ece herkese kurşun dökerdi para almazdı, bağış yapılmasını isterdi" diyor.



Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Özen, bu konuyu anlatırken, "Ece'nin natal (yıldız) harita bilgileri biz de var, bugün 10 astrolog arkadaşım talep etti, paylaşmayacağız, öğrencilerimden bile paylaşan olursa benimle arası bozulur. Her öğrencimizin bilgisi var, çok büyük papaz oluruz. Alan kişinin de veren kişinin de başı belaya girer, ben takip edeceğim.



Bildiğim tek bir şey kayıp an haritasına baktık, Ece'nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar. Büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söylebileyeceğim tek şey bu."

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