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Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti

Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek Belgrad Ormanı'na gitmek üzere çıktı. Genç kadın günler sonra ormanda donmak üzereyken bulundu, hastaneye kaldırılan Gürel, yaşam mücadelesini kaybetti. Ece Gürel'in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar konuşulmaya başladı. Kendisinin bir inziva ya da bir ritüel için ormana gitmiş olabileceği dile getirildi. Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenildi. Gürel'in hocası Hale Özen, genç kadının son dönemlerdeki haline ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

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takvim.com.tr
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu?

2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel günler sonra sağ olarak bulundu. Ancak hastaneye kaldırılan Gürel'in yaşam savaşını kaybetti.

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti

Ece Gürel'in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar konuşulmaya başladı. Kendisinin bir inziva ya da bir ritüel için ormana gitmiş olabileceği konuşuldu. Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenildi. Gürel'in Eylül ayında eğitime başladığı bilgisine ulaşıldı.

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti

Astrolom Hale Özen ve Funda Alan'dan eğitim aldığı öğrenilen Ece'nin hocaları genç kızın vefatının ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu. İkiliden Alan'ın kendisini "Witchcraft (Cadılık) Eğitmeni" olarak tanımladığı görüldü. Hale Özen'in ise "Geçmişin cadıları şimdinin eczacıları ve doktorları" şeklinde ifadeler kullanması dikkat çekti.

Ece Gürelin başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanındaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?
Ece Gürel'in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı'ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti

"DUYGUSAL TEPKİLER VERİYORDU"

Gürel'e eğitim veren Astrolom Hale Özen, bir YouTube yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hale Özen, Ece Gürel'in 1,5 2 yıldır öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim alarak başladı. Ece'nin ilgi duyduğu konulardı bunlar. Çok güler yüzlü ve yardımseverdi. Önceden çok anlayışlı sıcakkanlı, olaylara mantıklı yaklaşan bir Ece varken, son 2-3 aydır duygusal tepkileri daha yoğun birisine dönüştü. Birçok konuya çok fazla anlam yüklüyordu. Normal konulara daha takıntılı olmaya başladı." dedi.

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti

İŞ YERİ İLE İLGİLİ NE ANLATTI?

Ece'nin iş yerindeki sorunlarını derste anlattığını söyleyen Özen, "İş yerimde sorunlar var. İşim çok yoğun ancak iş arkadaşlarımı sevdiğim için çalışıyordu" ifadelerini kullandı. En son 23 Şubat'ta Ece ile konuştuğunu söyleyen Özen, Gürel'in kendisine işten çıktığını söylemediğini belirtti.

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu?

ÇAYA İLİŞKİN KONUŞTU

Ece'nin inançlı bir insan olduğunu söyleyen Özen, Gürel'in Ayahuska (Ayahuasca) denilen bir çay ile ritüel gerçekleştirdiği ve ölüme en yakın deneyimi (NDE / near death experience) yaşamayı hedeflediği iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

Ayahuska 2014 yılında popüler olmuştu. Herkes birbirine soruyordu. Bir fincanının fiyatı o dönem bin 500 dolardı. İnzivaya çekildi diyorlar. İnziva odaları da çok yüksek rakamlara yapılıyor. Ece'nin ve eşinin böyle bir maddi gücü yoktu. Ece, buna bütçe ayırabilecek bir insan bile değil. Ona o kadar parayı da vermez. Oruçlu, inançlı bir kız. 'Kafa bulayım, değişik bir şey kullanayım' fikri Ece'ye hiç yakışan bir şey değil. Ece'nin asla tercih etmeyeceği bir şey" ifadelerini kullandı.

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti

SES MEDİTASYONU MU YAPTI?

Ece Gürel'in çığlık terapisi yaptığı yönünde iddialar hakkındaki soruyu da yanıtlayan Hale Önel, "Çığlık terapisi dediği harmonik sesler, sesli meditasyon. Bunun diğer bir adı transandantal meditasyon olarak geçer. Gözlerinizi kapatır, 'Om' sesi ile sakinleşirsiniz. Ya da 'aaa' sesini çıkartarak gözünüzü kapatıp durursunuz. Çığlık atmak falan yok" diye konuştu.

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti

CEP TELEFONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Hale Önel, "Meditasyon yaparken yan tarafına rahatlatıcı müzikler açarız. Eğer meditasyon yapıyor olsa o anda Ece'nin cep telefonu dışarıda olurdu, çantasında değil. Videoyu seyrettim. Telefon çantasındaymış. 'Ritüel yapmaya gitti, karanlık işler yaptı' falan deniliyor. Onlar için bir şeyler olması lazım yanında. Bahsettikleri şeylerle Ece'nin alakası yok. Yanında malzemeler olması lazım. Diyelim kendince bereket ritüeli yaptı. Annelerimiz de yapar. Biz bereket için ne yaparız… Biz bereket için yenibahar ile tuz kavururuz ocakta" dedi.

Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti

Özen, Gürel'in başına ne gelmiş olabileceğine yönelik ise şu tahminde bulundu:

Her şey üst üste gelmiş olabilir. Kendince habersiz bırakayıp merak etsinler demiş olabilir. Ancak onun planladığı gibi gitmemiştir. Oruçlu olduğu için kan şekeri düşmüş, bayılmış olabilir.