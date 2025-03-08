ÇAYA İLİŞKİN KONUŞTU

Ece'nin inançlı bir insan olduğunu söyleyen Özen, Gürel'in Ayahuska (Ayahuasca) denilen bir çay ile ritüel gerçekleştirdiği ve ölüme en yakın deneyimi (NDE / near death experience) yaşamayı hedeflediği iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

Ayahuska 2014 yılında popüler olmuştu. Herkes birbirine soruyordu. Bir fincanının fiyatı o dönem bin 500 dolardı. İnzivaya çekildi diyorlar. İnziva odaları da çok yüksek rakamlara yapılıyor. Ece'nin ve eşinin böyle bir maddi gücü yoktu. Ece, buna bütçe ayırabilecek bir insan bile değil. Ona o kadar parayı da vermez. Oruçlu, inançlı bir kız. 'Kafa bulayım, değişik bir şey kullanayım' fikri Ece'ye hiç yakışan bir şey değil. Ece'nin asla tercih etmeyeceği bir şey" ifadelerini kullandı.