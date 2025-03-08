Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti
Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek Belgrad Ormanı'na gitmek üzere çıktı. Genç kadın günler sonra ormanda donmak üzereyken bulundu, hastaneye kaldırılan Gürel, yaşam mücadelesini kaybetti. Ece Gürel'in vefatının ardından çeşitli spiritüel detaylar konuşulmaya başladı. Kendisinin bir inziva ya da bir ritüel için ormana gitmiş olabileceği dile getirildi. Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenildi. Gürel'in hocası Hale Özen, genç kadının son dönemlerdeki haline ilişkin önemli bilgiler paylaştı.