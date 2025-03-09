Ece Gürel'in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...
Belgrad Ormanı'nda günlerce aranan ve bitkin halde bulunan Ece Gürel'e ne olduğu büyük bir merak konusuyken gelen acı haber yürekleri burktu. Ece Gürel sırlarıyla birlikte hayatını kaybetti. Ece Gürel'in cadılık eğitimi aldığı, spiritüel ilgisinin olduğu hatta Instagram üzerinden fal bakıp kurşun döktüğü ortaya çıkmıştı. Gelen son dakika haberine göre Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na giderken son görüntüsü tespit edildi. Görüntülerde Ece Gürel'in Mecidiyeköy Metro istasyonunda turnikelerden geçişi ve yürüdüğü anlar yer aldı.