Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

Ancak yüzünü saklamak için peçe takıp, ayetle 'kuantum' ve 'bilinçaltı' seminerleri yaparak, milyonlarca liralık arabalara-- binen, Eylem Amine Altunbilek'i, 'tılsımlı' olduğu iddia ettiği kitap çıkaran kuantumcu, Tuğçe Işınsu'yu, kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan, "Sağdan sola, üstten alta, önden arkaya doğru donat" sözleri ile "ün" salan Pelin Hürman'ı, Göbeklitepe'de ya da Uzak Doğu veya Peru gibi Güney Amerika ülkelerine binlerce dolar karşılığı "gezi" düzenleyip, hayatın anlamını arayanları ve daha nicelerini de hatırlamak lazım!