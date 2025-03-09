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Ece Gürel'in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

Belgrad Ormanı'nda günlerce aranan ve bitkin halde bulunan Ece Gürel'e ne olduğu büyük bir merak konusuyken gelen acı haber yürekleri burktu. Ece Gürel sırlarıyla birlikte hayatını kaybetti. Ece Gürel'in cadılık eğitimi aldığı, spiritüel ilgisinin olduğu hatta Instagram üzerinden fal bakıp kurşun döktüğü ortaya çıkmıştı. Gelen son dakika haberine göre Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na giderken son görüntüsü tespit edildi. Görüntülerde Ece Gürel'in Mecidiyeköy Metro istasyonunda turnikelerden geçişi ve yürüdüğü anlar yer aldı.

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takvim.com.tr
Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart'ta gittiği Belgrad Ormanı'nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ece Gürel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler'deki Sinan Paşa Koca Mezarlığı'na defnedildi.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

'CADILIK EĞİTİMİ' İDDİASINA GÖZALTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Özen, bugün Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

ECE GÜREL'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ece Gürel'in kaybolmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Gürel'i evinden ormana girdiği ana kadar adım adım izledi.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

Sabah'ta yer alan habere göre, yüzlerce saat kamera izleyen ekipler herhangi bir şüpheli hareket tespit etmeden Gürel'in ormana girişini belirledi. O anlara dair yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

Görüntülerde Ece Gürel'in Mecidiyeköy Metro istasyonunda turnikelerden geçişi ve yürüdüğü anlar yer aldı.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

NEDİR BU SPİRİTÜALİZM?
Hürriyet'te yer alan habere göre, Latince "ruh" anlamına gelen "spiritus" sözcüğünden türemiştir. Türkçede "öte alemcilik" de deniyor. Günümüzde "dinsel", "mistik" ve "felsefi" alanda farklı gruplar kendine spritüal dese de aralarında ilke, görüş ve kavram bakımından önemli farklar var.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

Ancak temel ortak noktaları, "ruh" denilen manevi unsurun varlığını kabul etmeleri.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

Son yıllarda özellikle sosyal medyada en çok gördüğümüz spiritüalizm konuları; nazar, büyü, enerji, şifacılık, astroloji, isim ya da sayı analizi, yoga, nefes- ses- doğa gibi her türlü terapi ve inziva, kuantum gibi başlıklardan oluşmakta. Bu saydıklarımın sınırlar içinde elbette faydalı olduğu haller, bu işleri ticarete dökmeden, hakkı ile yapanlar da vardır.

Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...

Ancak yüzünü saklamak için peçe takıp, ayetle 'kuantum' ve 'bilinçaltı' seminerleri yaparak, milyonlarca liralık arabalara-- binen, Eylem Amine Altunbilek'i, 'tılsımlı' olduğu iddia ettiği kitap çıkaran kuantumcu, Tuğçe Işınsu'yu, kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan, "Sağdan sola, üstten alta, önden arkaya doğru donat" sözleri ile "ün" salan Pelin Hürman'ı, Göbeklitepe'de ya da Uzak Doğu veya Peru gibi Güney Amerika ülkelerine binlerce dolar karşılığı "gezi" düzenleyip, hayatın anlamını arayanları ve daha nicelerini de hatırlamak lazım!