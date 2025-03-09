Mimar Ece Gürel'i ölüme götüren mobing! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve arama çalışmalarının 4. gününde bulunan Mimar Ece Gürel ölümü Türkiye'de infial oldu. Vefatının ardından birçok soru işareti bıraktı. Kayıp mimar Ece Gürel'in son mesajını attığı arkadaşı Özge A.'nın ifadesi A Haber ekranlarında yayınlandı. Özge A., 'Çalıştığı işyerinde ‘Tuvaletleri temizle, kahve getir götür’ demişler. En son ayrılması için bir kâğıt imzalatmışlar, ona çok canı sıkılmıştı. Ayrılmam için kâğıt imzaladım’ diye anlattı.' dedi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 05:14

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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan ancak kalbi duran 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, ardında birçok soru işareti bıraktı.

Mimar Ece Gürel'i ölüme götüren mobing! Dertleştiği arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gürel ile en son mesajlaşan ve İngiltere'den gelen arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesini aldı.

Mimar Ece Gürel'i ölüme götüren mobing! Dertleştiği arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Son mesajını attığı arkadaşının ifadesi ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.

Mimar Ece Gürel'i ölüme götüren mobing! Dertleştiği arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"CANI ÇOK SIKKINDI"

Özge A.Ö.'nün ifadesinde, "Ece bana iş yerinde yaşadığı problemleri anlattı. Ona, iş tanımında olmayan şeyler yaptırmak istemişler. 'Tuvaletleri temizle, kahve getir götür' demişler. En son ayrılması için bir kâğıt imzalatmışlar, ona çok canı sıkılmıştı. Ayrılmam için kâğıt imzaladım' diye anlattı. Ailesinden de 'Kâğıdı neden imzaladın' diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu. Onu teselli etmeye çalıştım. Nefes almak, hava almak için ormana gideceğini söyledi. Bana, 'Oturdum kaldım, kayboldum.' yazmıştı. Ruhen canım sıkıldı demek istediğini düşündüm. Gerçekten kaybolduğunu ise daha sonra aileden öğrendim" dedi.

Mimar Ece Gürel'i ölüme götüren mobing! Dertleştiği arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"ECE NEŞE DOLU BİRİYDİ"

Geçirdiği hipotermi yüzünden organları iflas eden Ece Gürel, hayata veda etti.

Mimar Ece Gürel'i ölüme götüren mobing! Dertleştiği arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Gürel'in astrolomiye olan ilgisinin olduğunu ve bununla ilgili çeşitli dersler aldığını söyleyen Özge A.Ö. "Ece, neşe dolu biriydi. İş yerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı. Cadılık eğitimi, cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok" şeklinde konuştu.

Ece Gürel'in hocası Hale Nur Özen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

EĞİTİMCİSİNİN GİZLİ KONUŞMASI: "MARS YOLUNU ŞAŞIRTMIŞ"

Ece Gürel'in hocası Hale Nur Özen, genç kadının kayboluşunun üçüncü gününde sosyal medyadan yaptığı yayında "Ece herkese kurşun dökerdi para almazdı, bağış yapılmasını isterdi" diyor.

Ece Gürel'in hocası Hale Nur Özen (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Özen, bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Özen, bu konuyu anlatırken, "Ece'nin natal (yıldız) harita bilgileri biz de var, bugün 10 astrolog arkadaşım talep etti, paylaşmayacağız, öğrencilerimden bile paylaşan olursa benimle arası bozulur. Her öğrencimizin bilgisi var, çok büyük papaz oluruz. Alan kişinin de veren kişinin de başı belaya girer, ben takip edeceğim.



Bildiğim tek bir şey kayıp an haritasına baktık, Ece'nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar. Büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söylebileyeceğim tek şey bu."

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