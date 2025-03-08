Hayatını kaybeden Ece Gürel'in ön otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedenini Bakan Memişoğlu açıkladı! Yıllar önceki görüntüsü de ortaya çıktı!

Tek başına Belgrad Ormanı’na giden ve dört gün haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel’in kalbi yaşadığı soğuğa dayanamadı. Sağlık Bakanı, ölüm nedenini ‘hipotermi’ (vücut sıcaklığının aşırı düşmesi) olarak açıkladı. Bir kez duran kalbi ikinciye çalıştırılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Önceki gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.



Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



BABASI TESLİM ALDI

Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi. Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi.



SAĞLIK BAKANI: ÖLÜM NEDENI HIPOTERMI

Türkiye gündemine oturan Ece Gürel olayıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı. Bakan Memişoğlu, "Allah rahmet eylesin. Gece 3'te Mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Gürel'in gece yarısı 2. kez kalbinin durduğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.



YARIŞMA PROGRAMINA KATILMIŞ

Mimar Ece Gürel'in yıllar önce katıldığı 'Süper Bulmaca' adlı yarışma programının görüntüleri ortaya çıktı. İşte Ece Gürel'in yarışmadaki sözleri: İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunuyum. İkinci üniversitem de adalet, şu an o mesleği çalışıyorum. Hukuk sekreterliği yapıyorum. Hayalim Avustralya'ya gitmek. Abim orada yaşıyor. Ben de onun yanına gitmek istiyorum. Bunun için çalışmalara başladım. Burçlarla ilgileniyorum. Seviyorum. Benim için bir hobi. Baya araştırıyorum.



SALDIRI YOK KENE VAR

Ece Gürel'in otopsisinde herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi. Bir saldırıya maruz kalmadığı da anlaşıldı. Yapılan incelemede vücudunda çok sayıda kene bulundu.

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