Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu
2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel günler sonra sağ olarak bulundu. Ancak hastaneye kaldırılan Gürel'in yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Gürel'in yıllar önce katıldığı bir programda söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu.
takvim.com.tr
İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan
Ece Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu.
Genç kadının, soğuk havada 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada Gürel'in hayatı ve spiritüel konulara ilgisi de gündem oldu.
Gürel'in hobi olarak astroloji, tarot falı, kurşun dökme ve hacamat ile ilgilendiği öğrenildi. Hatta Müge Anlı'da aranan Gürel için yayına katılan bir izleyici genç kadına tarot falı baktırdığını dile getirdi. İzleyici,
"Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi.
Gürel'in eşi Sezer Gürel'in de bu tür olaylara ilgisi olduğu bilgisine ulaşıldı. Sezer Gürel'in profilindeki sayıların
"Grabovoi Sayıları" olduğu ortaya çıktı. Bu sayıların içerisinde titreşimler bulunduğu ve 23 binden fazla sayının anlamı olduğu öğrenildi.
İşte Sezer Gürel'in profilindeki sayıların anlamı:
91688: Blokajları, Engelleri Kaldırma 419 818719 914481: Saygı Duyulan Bir Kişi Olmak
Genç kadının bu konulara ilgisinin çok önceden başladığı açığa çıktı. Yıllar önce bir yarışma programına katılan
Ece Gürel astrolojiye olan ilgisini programda dile getirmiş.