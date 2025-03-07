Gürel'in hobi olarak astroloji, tarot falı, kurşun dökme ve hacamat ile ilgilendiği öğrenildi. Hatta Müge Anlı'da aranan Gürel için yayına katılan bir izleyici genç kadına tarot falı baktırdığını dile getirdi. İzleyici, "Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi.