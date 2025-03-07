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Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel günler sonra sağ olarak bulundu. Ancak hastaneye kaldırılan Gürel'in yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Gürel'in yıllar önce katıldığı bir programda söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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takvim.com.tr
Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu.

Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

Genç kadının, soğuk havada 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldığı bilinmezliğini korurken, sosyal medyada Gürel'in hayatı ve spiritüel konulara ilgisi de gündem oldu.

İşte Ece Gürel'in yıllar önce katıldığı yarışma programı

Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

Gürel'in hobi olarak astroloji, tarot falı, kurşun dökme ve hacamat ile ilgilendiği öğrenildi. Hatta Müge Anlı'da aranan Gürel için yayına katılan bir izleyici genç kadına tarot falı baktırdığını dile getirdi. İzleyici, "Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi.

Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

Gürel'in eşi Sezer Gürel'in de bu tür olaylara ilgisi olduğu bilgisine ulaşıldı. Sezer Gürel'in profilindeki sayıların "Grabovoi Sayıları" olduğu ortaya çıktı. Bu sayıların içerisinde titreşimler bulunduğu ve 23 binden fazla sayının anlamı olduğu öğrenildi.

İşte Sezer Gürel'in profilindeki sayıların anlamı:

91688: Blokajları, Engelleri Kaldırma
419 818719 914481: Saygı Duyulan Bir Kişi Olmak

Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

Genç kadının bu konulara ilgisinin çok önceden başladığı açığa çıktı. Yıllar önce bir yarışma programına katılan Ece Gürel astrolojiye olan ilgisini programda dile getirmiş.

Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

NEDEN MESLEĞİNİ YAPMADIĞINI AÇIKLADI

1989 tarihinde doğduğunu belirten Gürel, kendisi hakkında programda şunları söylemiş:

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı mezunuyum. İkinci üniversitem Adalet. 3. üniversitemi okuyorum. Bölümüm laborant ve veterinerlik. Şu an bir hukuk bürosunda sekreterlik yapıyorum. Hayalim Avustralya'ya gitmek. Ağabeyim orada yaşıyor. Bu nedenle çalışmalara başladım. İngilizce çalışıyorum.

Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

Kendime sıcak bulduğum bölüm peyzaj mimarlığı. İş sıkıntısında dolayı farklı bir meslek yapıyorum.

Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

Sunucu, program öncesinde Gürel'in astroloji konusunda yarışmacılara bilgiler verdiğini belirtti. Bu sözleri doğrulayan Gürel, "Astroloji ve burçlarla ilgileniyorum. Araştırıyorum." dedi.

Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış! Sözleri sosyal medyaya damga vurgu

Gürel, programda beslenme ile de ilgilendiğini de söylemiş.

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