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TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

Yemek yeme videolarıyla dikkat çeken ve TikTok'ta 155 bin, Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür, bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordü. Fenomen isimden bugün acı haber geldi. Tiktoker Efecan Kültür hayatını kaybetti.

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TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!

TikTok'ta 155 bin, Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür yemek yeme videolarıyla dikkat çekmişti.

Efecan Kültür. (Sosyal medya)Efecan Kültür. (Sosyal medya)

EFECAN KÜLTÜR HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören fenomen Efecan Kültür'den acı haber geldi. TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti.

Mukbang videolarıyla ünlenen Efecan Kültür vefat etti!

Efecan Kültür. (Sosyal medya)Efecan Kültür. (Sosyal medya)

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADA DUYURDULAR

Efecan Kültür'ün vefat haberini Yasin Kirazlı sosyal medya hesabından duyurdu.

Efecan Kültür. (Sosyal medya)Efecan Kültür. (Sosyal medya)

Kirazlı, "Efemizi kaybettik. İlk defa duyuyorsunuz. Şuan şoktayız. Cenazeyi teslim almaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.