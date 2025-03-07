TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti!
Yemek yeme videolarıyla dikkat çeken ve TikTok'ta 155 bin, Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür, bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordü. Fenomen isimden bugün acı haber geldi. Tiktoker Efecan Kültür hayatını kaybetti.
TikTok'ta 155 bin, Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür yemek yeme videolarıyla dikkat çekmişti.
EFECAN KÜLTÜR HAYATINI KAYBETTİ
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören fenomen Efecan Kültür'den acı haber geldi. TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADA DUYURDULAR
Efecan Kültür'ün vefat haberini Yasin Kirazlı sosyal medya hesabından duyurdu.