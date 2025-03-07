PROFİLİNDEKİ SAYILAR DİKKAT ÇEKTİ

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in de sipiritüel konulara ilgisi olduğu görüldü. Gürel'in profilindeki bir detay dikkat çekti. Gürel'in profilinde rastgele yazılmış gibi duran '91688 419 818719 914481' sayılarının anlamı olduğu tespit edildi. Profilde yazılan sayıların "Grabovoi Sayıları" olduğu ortaya çıktı. Grabovoi Sayıları, Rus matematik profesörü Grabovoi'den geliyor. Profesör 'Matematik, Tanrı'nın evreni yazmak için kullandığı alfabedir' diyerek içerisinde sayıların, frekansların, titreşimlerin yer aldığı bir 'şifa yöntemi' geliştirdiğini iddia ediyor. Bu sözde şifa yöntemine göre, her sayının bir sembolü ve titreşimi bulunuyor. Kişinin bilincinde ise o sayıyı temsil eden bir frekans bulunuyor. İhtiyaç duyulan duruma göre kullanılması gereken sayı dizisi de farklılık gösteriyor. 'İlahi bir bilim' olduğu söylenen bu sayı dizisinin 'kendi kendimizi bloke ettiğimiz durumlarda' bizleri olumsuz düşüncelerimizden kurtardığına inanılıyor.