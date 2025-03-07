takvim-logo

Peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber! Hayatını kaybetti

2 Mart Pazar günü kayıplara karışan peyzaj mimarı Ece Gürel'den kötü haber geldi. En son annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen genç kadının kaybı ile ilgili ailesi soluğu Müge Anlı'da almıştı. Peki, Gürel'in başına ne geldi? Neden hayatını kaybetti?

author-1
takvim.com.tr
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de bulunan Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, soluğu Müge Anlı'da aldı.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

Levent'teki bir hukuk bürosunda 9 yıldır yönetici asistanı olarak çalışan Ece Gürel, iddiaya göre karlı bir İstanbul gününde iş yerinden birkaç gün izin isteyip işe gidememişti. Bu durum yüzünden iş yeri ile arasında problem çıkmıştı. Olaydan birkaç gün önce de iş yerinden istifa etmişti. Kaybolduğu gün sahurda eşiyle küçük tartışma da yaşayan Ece Gürel evden tek başına çıkıp ormana gitmiş ve bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

Ece'nin kaybolduğu gün, yurtdışındaki bir arkadaşına Instagram üzerinden mesajlar attığı ve gezdiği yerlerden fotoğraflar paylaştığı öğrenildi. Ormanlık alanda yürürken çektiği fotoğrafı arkadaşına atarak, 'Buradan yürümüştük" ve 'Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım' sonra da 'Kayboldum' gibi mesajlar da atan Ece'nin, arkadaşıyla daha önce gittiği bir noktaya gitmeye çalıştığı ancak aradığı yeri bulamadığı ifade edildi. Çalışmaların 2. gününde ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

EŞYALARI BULUNDU

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında olduğu bazı kişisel eşyaları buldu. Gürel'e ait olduğu belirlenen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

4. GÜNDE BULUNDU

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber geldi. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu. Bir süre sonra uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

Gürel'in bulunduğu anlar kamerada

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

Müjdeli haberi Müge Anlı'da programda duyurdu. Ailenin kızlarına kavuşmanın verdiği sevincini ekranlarda yaşadı. Ancak Gürel'den kötü haber geldi. Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durduğu öğrenildi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Gürel'in vücudunda darp ya da cinsel istismar izine rastlanılmadığı öğrenildi. Gürel'in kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetler, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alınarak Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Peyzaj mimarı Ece Gürelden acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?
Peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

Ece Gürel'in bulunduğu noktaya düştüğü mü yoksa bilerek mi indiği araştırılıyor. 9 yıldır çalıştığı hukuk bürosundan geçen hafta ayrılan, sosyal medyada tarot bakıp kurşun dökme seansları yapan Ece Gürel'in kaybolduğu sır dolu 4 gün ise gizemini koruyor.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

Astronomi ile ilgilenenen Gürel, bu alanda eğitimler alıyordu. Gürel, açmış olduğu bir sosyal medya hesabından tarot okuyuculuğu yapıyor, fal bakıyordu. Aynı zamanda Gürel'in online kurşun dökümü yaptığı da paylaşımlarından anlaşılıyordu. Yaklaşık 5 yıldır burçlar ve astronomi ile uğraştığı öğrenilen Ece Gürel'in ailesi genç kadının ormana meditasyon için gitmiş olabileceği söyledi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti

PROFİLİNDEKİ SAYILAR DİKKAT ÇEKTİ

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in de sipiritüel konulara ilgisi olduğu görüldü. Gürel'in profilindeki bir detay dikkat çekti. Gürel'in profilinde rastgele yazılmış gibi duran '91688 419 818719 914481' sayılarının anlamı olduğu tespit edildi. Profilde yazılan sayıların "Grabovoi Sayıları" olduğu ortaya çıktı. Grabovoi Sayıları, Rus matematik profesörü Grabovoi'den geliyor. Profesör 'Matematik, Tanrı'nın evreni yazmak için kullandığı alfabedir' diyerek içerisinde sayıların, frekansların, titreşimlerin yer aldığı bir 'şifa yöntemi' geliştirdiğini iddia ediyor. Bu sözde şifa yöntemine göre, her sayının bir sembolü ve titreşimi bulunuyor. Kişinin bilincinde ise o sayıyı temsil eden bir frekans bulunuyor. İhtiyaç duyulan duruma göre kullanılması gereken sayı dizisi de farklılık gösteriyor. 'İlahi bir bilim' olduğu söylenen bu sayı dizisinin 'kendi kendimizi bloke ettiğimiz durumlarda' bizleri olumsuz düşüncelerimizden kurtardığına inanılıyor.