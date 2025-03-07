Peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber! Hayatını kaybetti
2 Mart Pazar günü kayıplara karışan peyzaj mimarı Ece Gürel'den kötü haber geldi. En son annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen genç kadının kaybı ile ilgili ailesi soluğu Müge Anlı'da almıştı. Peki, Gürel'in başına ne geldi? Neden hayatını kaybetti?
takvim.com.tr
İstanbul Kağıthane'de bulunan Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için
Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, soluğu Müge Anlı'da aldı.
Levent'teki bir hukuk bürosunda 9 yıldır yönetici asistanı olarak çalışan
Ece Gürel, iddiaya göre karlı bir İstanbul gününde iş yerinden birkaç gün izin isteyip işe gidememişti. Bu durum yüzünden iş yeri ile arasında problem çıkmıştı. Olaydan birkaç gün önce de iş yerinden istifa etmişti. Kaybolduğu gün sahurda eşiyle küçük tartışma da yaşayan Ece Gürel evden tek başına çıkıp ormana gitmiş ve bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.
Ece'nin kaybolduğu gün, yurtdışındaki bir arkadaşına Instagram üzerinden mesajlar attığı ve gezdiği yerlerden fotoğraflar paylaştığı öğrenildi. Ormanlık alanda yürürken çektiği fotoğrafı arkadaşına atarak,
'Buradan yürümüştük" ve 'Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım' sonra da 'Kayboldum' gibi mesajlar da atan Ece'nin, arkadaşıyla daha önce gittiği bir noktaya gitmeye çalıştığı ancak aradığı yeri bulamadığı ifade edildi. Çalışmaların 2. gününde ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.
EŞYALARI BULUNDU
Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında olduğu bazı kişisel eşyaları buldu. Gürel'e ait olduğu belirlenen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.