Kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un cansız bedeni bulundu!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz, aracının bulunduğu Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu. Oğuz'dan haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş ekipler bölgede arama çalışması başlatmıştı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 17:03

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen Tanju Oğuz, aracının bulunduğu Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.

Yozgat'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu sınıf öğretmeni Tanju Oğuz (36), ekipler tarafından aranıyordu. (DHA)

AKÇAKIŞLA GÖLETİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU



4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.

Yozgat'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu sınıf öğretmeni Tanju Oğuz (36), ekipler tarafından aranıyordu. (DHA)

NE OLMUŞTU?



Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) haber alamayan yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulunmuş, Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personelin katılımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

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