2 gündür haber alınamayan Ece'nin son mesajı ortaya çıktı!

Arkadaşına Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyen mimar Ece Gürel, sırra kadem bastı. Kayıp kadın için başlatılan çalışmalarda eşyalarına ulaşıldı. Dalgıçlar gölette arama yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 07:05

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İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.



Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler, hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.



GÖLETE DALDILAR

Arama çalışmalarına dün sabah saatlerinden itibaren İBB'ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katıldı. Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması yaptı. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında bulunduğu bazı kişisel eşyayı buldu.



Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bölgede bulunan Gürel'in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi. Sezer Gürel, eşinin iş yeriyle bazı problemler yaşadığını ve istifa söz konusu olduğunu belirtti.



Anne Gülşen Gürel ve baba Muharrem Koçoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkarak yardım istedi. Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel de ekipler arama yaparken saatlerce telaş ve üzüntüyle bekledi. Astronomi ve falcılıkla ilgilenen Ece, en son arkadaşına "Kayboldum, ruhum geride kaldı" mesaj yolladı.



BİR KAYIP DA DENİZLİ'DE



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı. Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan B.K'den dünden bu yana haber alamayan annesi F.K. durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine polis ekiplerince kız çocuğunun bulunması için arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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