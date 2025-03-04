Müge Anlı'da sır kayıp! Ece Gürel'in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?
36 yaşındaki Ece Gürel'den uzun süredir haber alınamıyor. Genç kadının en son arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söylediği ortaya çıktı. Gürel'i bulmak için çok sayıda ekip çalışma başlattı. Gürel'in kişisel eşyaları ve cep telefonu ormanda bulundu. Ece'den haber bekleyen babası ve annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Gürel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken, son mesajı ise kafa karıştırdı.