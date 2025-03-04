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Müge Anlı'da sır kayıp! Ece Gürel'in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

36 yaşındaki Ece Gürel'den uzun süredir haber alınamıyor. Genç kadının en son arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söylediği ortaya çıktı. Gürel'i bulmak için çok sayıda ekip çalışma başlattı. Gürel'in kişisel eşyaları ve cep telefonu ormanda bulundu. Ece'den haber bekleyen babası ve annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Gürel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken, son mesajı ise kafa karıştırdı.

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takvim.com.tr
Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

İstanbul Kağıthane'de bulunan Gültepe Mahallesi'ndeki evinden geçtiğimiz gün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiği şeklinde mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Edinilen bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden eşine Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp Ece Güler'in son mesajı ortaya çıktı!

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

İhbar üzerine bölgeyle polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu düşünülen kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı


ARAMALAR SÜRÜYOR

Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.

Kayıp Mimar Ece Gürel bulundu mu?

Ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

EŞYALAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Çalışmaları takip eden Gürel'in akrabası Yusuf Çeçtepe, AA muhabirine, Gürel'in pazar gününden beri kayıp olduğunu, dün akşamdan beri profesyonel arama kurtarma ekiplerinin bölgeyi aradıklarını söyledi.

Ekiplerin hiç durmadan çalıştıklarını belirten Çeçtepe, vardiya değişimi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ve henüz herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

EŞİ KONUŞTU

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormanına hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim. Sosyal medya üzerinden İngiltere'deki bir arkadaşına buradan fotoğraf atıyor, konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

DİKKAT ÇEKEN TELEFON SİNYALİ DETAYI

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad Ormanı'na yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" dedi.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

HASSAS BURUNLU KÖPEKLER DEVREDE

Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

GÖLETTE ARAMA YAPILIYOR

Arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren İBB'ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katıldı.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Bölgede bulunan Gürel'in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

SOLUĞU MÜGE ANLI'DA ALDILAR

Ece'den haber bekleyen babası ve annesi soluğu Müge Anlı'da aldı.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Anlı, Güler'in arkadaşına attığı mesajları canlı yayında okudu. O mesajlarda genç kadının arkadaşına "Kayboldum. Oturdum ruhum geride kaldı" yazdığı görüldü.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

İşte o mesajlar...

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Güler'in arkadaşına attığı son görüntüye de ulaşıldı.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

"EŞİ İLE PROBLEM YAŞADI"

Anne, olayı "Ece iş yerinde bir problem yaşamış. 10 yıldır orada çalışıyordu. Sözlü olarak istifa etmiş. Ancak yazıya dökmemişler. Daha sonra oradaki avukatlar yazıya dökmesi için zorluyorlar. Ece gururuna yediremediği için kabul ediyor. Eşi bu yüzden kızıyor. " ifadeleri ile anlattı.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

İZLEYİCİ YAYINA BAĞLANDI

Saat 14:00'da Belgrad Ormanı'nda olduğunu söyleyen bir izleyici yayına bağlandı. İzleyici, "Biz arkadaşımla 14:30-15:00 gibi yürüyüş için geldik. Arama kurtarma çalışmalarının olduğu yere gittik. Yerler çok çamurluydu. Arabayı park etmek bile mümkün değildi. Geri döndük. Çok kalabalıktı." dedi.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

KURŞUN DÖKME İŞLEMİ YAPIYOR

Gürel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Gürel'in astronomi ile ilgilendiği ayrıca kurşun dökme işlemi yaptığı öğrenildi.

Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Gürel’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?

Tarot adı verilen yöntemle fal baktığı öne sürülen genç kadına takipçilerinin teşekkür mesajlar attığı da görüldü.

Not: Fotoğraflar AA,DHA,İHA ve sosyal medyadan alınmıştır.