Sahurda iyi gider! Kolay tahin helvası tarifi

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 17:05

Sahurda hafif bir tatlı arıyorsanız kolayca hazırlayabileceğiniz tarif önerimizi paylaşmak isteriz. Az malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem lezzetli hem de oldukça besleyici. İşte gün boyu sizi tok tutacak olan helvanın yapım aşamaları...