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Sahurda iyi gider! Kolay tahin helvası tarifi

Sahurda hafif bir tatlı arıyorsanız kolayca hazırlayabileceğiniz tarif önerimizi paylaşmak isteriz. Az malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem lezzetli hem de oldukça besleyici. İşte gün boyu sizi tok tutacak olan helvanın yapım aşamaları...

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Sahurda iyi gider! Kolay tahin helvası tarifi

Sahurda hafif bir tatlı arıyorsanız kolayca hazırlayabileceğiniz tarif önerimizi paylaşmak isteriz. Az malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem lezzetli hem de oldukça besleyici. İşte gün boyu sizi tok tutacak olan helvanın yapım aşamaları...

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KOLAY TAHİN HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tahin
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1/4 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
  • Bir tutam tuz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ (isteğe bağlı, daha yumuşak olması için)

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YAPILIŞI

Bir tencereye suyu ve toz şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak orta ateşte ısıtın. Ardından karışıma tuzu ve vanilini ekleyin, karıştırmaya devam edin.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Şekerli karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp tahini ekleyin. Karışım homojen olana kadar karıştırın. Tahinin daha pürüzsüz olması için sıvı yağ da ekleyebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karışım koyulaşmaya başladığında, istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Yaklaşık 5-7 dakika sonra helva kıvamını alacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karışımın kıvamı istediğiniz yoğunluğa geldiyse, ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Hafif ılındıktan sonra dilediğiniz kalıba dökün veya kaşıkla porsiyonlar haline getirin.

Helva, oda sıcaklığında veya buzdolabında soğuyarak servis edilmeye hazır olacaktır.