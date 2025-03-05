Sahurda iyi gider! Kolay tahin helvası tarifi
Sahurda hafif bir tatlı arıyorsanız kolayca hazırlayabileceğiniz tarif önerimizi paylaşmak isteriz. Az malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem lezzetli hem de oldukça besleyici. İşte gün boyu sizi tok tutacak olan helvanın yapım aşamaları...
Sahurda hafif bir tatlı arıyorsanız kolayca hazırlayabileceğiniz tarif önerimizi paylaşmak isteriz. Az malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem lezzetli hem de oldukça besleyici. İşte gün boyu sizi tok tutacak olan helvanın yapım aşamaları...
KOLAY TAHİN HELVASI TARİFİ
MALZEMELER
- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı toz şeker
- 1/4 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
- Bir tutam tuz
- Yarım çay bardağı sıvı yağ (isteğe bağlı, daha yumuşak olması için)
YAPILIŞI
Bir tencereye suyu ve toz şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak orta ateşte ısıtın. Ardından karışıma tuzu ve vanilini ekleyin, karıştırmaya devam edin.