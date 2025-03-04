2 gündür haber alınamıyordu: Kayıp mimar Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı. İşte kamera kayıtları...

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 21:06

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İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36)'in son görüntüleri ortaya çıktı.

2 gündür haber alınamıyordu: Kayıp mimar Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Görüntülerde evinden çıkıp gittiği görülen genç kadından bir daha haber alınamadı. Genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikameti ve hangi araçlara bindiğine dair güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda Ece Gürel4e ait güvenlik kamera görüntüleri tek tek bulundu. Evden çıkan Gürel en son ormanlık alanda kameraya takılıyor.

OTOBÜSTEN 12.56'DA İNİYOR

2 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel'in bulunması çabası birçok birimi harekete geçirdi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde, Ece Gürel'in evden çıktığı ilk görüntülere elde edildi.

2 gündür haber alınamıyordu: Kayıp mimar Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ardından yapılan çalışmalarda bindiği otobüse ait görüntülere ulaşıldı.

2 gündür haber alınamıyordu: Kayıp mimar Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Oturduğu Gültepe'den Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56'da inerken görülüyor.

2 gündür haber alınamıyordu: Kayıp mimar Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

SON GÖRÜNTÜSÜ ORMANLIK ALAN

Devam eden görüntü incelemelerinde genç kadının ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından en son ormanlık alanda yürürken görülen Ece Gürel cep telefonunu çıkartıp bakarak yürümeye devam ediyor.

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