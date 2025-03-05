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Niğde'de doktoru bıçaklayan zanlı: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde'de beyin cerrahisi doktoru Burak Yürük, ameliyat ettiği 62 yaşındaki adam tarafından bıçaklandı. Doktor tedaviye alınırken zanlı gazetecilerin 'Doktoru neden bıçakladınız?' sorusu üzerine, 'Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var.' dedi.

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Niğde’de doktoru bıçaklayan zanlı: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Doktorunu bıçaklayan 62 yaşındaki T.S. (DHA)Doktorunu bıçaklayan 62 yaşındaki T.S. (DHA)

Doktor Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Beyin cerrahisi doktoru Burak Yürük (DHA)Beyin cerrahisi doktoru Burak Yürük (DHA)

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"YAPAY ZEKA YERLEŞTİRDİ"

Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi.

Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı (DHA)Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı (DHA)

Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. arasında dün tartışma çıkmış, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S, gözaltına alınmıştı.

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