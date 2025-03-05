Niğde'de doktoru bıçaklayan zanlı: Bana yapay zeka yerleştirdi
Niğde'de beyin cerrahisi doktoru Burak Yürük, ameliyat ettiği 62 yaşındaki adam tarafından bıçaklandı. Doktor tedaviye alınırken zanlı gazetecilerin 'Doktoru neden bıçakladınız?' sorusu üzerine, 'Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var.' dedi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı tutuklandı.
Doktor Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"YAPAY ZEKA YERLEŞTİRDİ"
Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi.