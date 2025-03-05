Niğde’de doktoru bıçaklayan zanlı: Bana yapay zeka yerleştirdi

Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı (DHA)

Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. arasında dün tartışma çıkmış, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S, gözaltına alınmıştı.

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