Babalık testiyle ilgili ağzını bıçak açmayan Hacı Sabancı'dan olay paylaşım!

Hacı Sabancı’nın DNA testi ile Uzay’ın babası olduğu kanıtlandı. Ancak o konuyla ilgili konuşmak yerine hamburger fotoğrafı paylaştı. Tepki aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 00:00

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İstanbul'da Fatma Demir adlı kadın, Hacı Sabancı'dan Uzay adında bir oğlu olduğunu açıkladı. Babalık davası açtı. DNA testi sonrasında Uzay'ın yüzde 99.9 Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı. Bu gelişmeden sonra gözler Hacı Sabancı'ya odaklandı. Nazlı Sabancı ile evli olan ve bir kızı bulunan Hacı Sabancı ise "İlgilenmiyorum" deyip oğluna kapıyı kapattı. Ancak dün öyle bir paylaşım yaptı ki büyük tepki aldı. DNA testiyle ikinci kez baba olan Sabancı, bu gündemi bir kenara bıraktı. Sosyal medyada hamburger yerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf her kesimden büyük tepki aldı.

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