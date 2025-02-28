BİM 28 Şubat 2025 CUMA kataloğu; Air Fryer, süpürge, Google TV geldi
BİM'in 28 Şubat 2025 aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının merakla beklediği indirimleri duyurdu. Bu hafta özellikle Ramazan öncesi mutfak ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için avantajlı fiyatlar sunuluyor.
BİM'in 28 Şubat 2025 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Ramazan öncesi mutfak alışverişi yapacaklar için kaçırılmayacak fırsatlar raflarda yerini alıyor.
🛒 BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT 2025 KATALOĞU
🔹 📺 Altus 43 İnç Ultra HD Google TV – 10.990 TL
🔹 📺 Altus 32 İnç Android Smart LED TV – 6.595 TL
🔹 🌀 Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge – 5.290 TL
🔹 🍟 Philips Air Fryer – 4.290 TL
🔹 🧔♂️ Erkek Vücut Bakım Seti – 699 TL
🔹 💇♀️ Düzleştirici – 329 TL
🔹 🔌 Polosmart Akım Korumalı Priz – 349 TL
🔹 🪥 Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası – 799 TL
🔹 💧 Şarj Edilebilir Ağız Duşu – 1.075 TL
🏋️♂️ SPOR VE FİTNESS ÜRÜNLERİ
🔹 🧘 Yoga/Pilates Matı – 369 TL
🔹 🤲 Ağırlık Fitness Eldiveni – 169 TL
🔹 💆♂️ Kemerli Sporcu Masaj Tabancası – 779 TL
🔹 🏃♀️ Loop Band Seti – 59 TL
🔹 🪢 Elastik Esneme Bandı – 139 TL
🔹 💪 Karın Kası Sistemi – 199 TL
🔹 🏋️♀️ Egzersiz Çekme Kayışı – 295 TL
🔹 🚶 X3 Yürüyüş Bandı – 6.990 TL
🔹 🏋️♂️ El Ayak Bilek Ağırlığı – 159 TL
🔹 🏋️♀️ 15 kg Vinly Dambıl Seti – 659 TL
🔹 💪 Dambıl – 359 TL
🔹 🤾♀️ Rulmanlı Atlama İpi – 79 TL
🔹 🦵 Thigh Master – 99 TL
🔹 🌀 Lastikli Twister Diski – 239 TL
🔹 🤲 El Kası Geliştirici El Yayı – 79 TL
🔹 🥊 Boks Torbası – 449 TL