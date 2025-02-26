Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten 2 Şubat 2021'de Uzay D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı.

DNA YÜZDE 99.99 UYUMLU Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı.

Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından gözler Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'ya çevrildi. Ünlü çiften ise mutlu aile pozları peş peşe geldi.

Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı ve 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara Sabancı'yla birlikte verdiği aile pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Sabancı, mutlu aile pozunda kızının yüzünü gizledi.