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Soyadı krizi! Hacı Sabancı'nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

F.D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası dün sonuçlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetti. Mahkeme kararının ardından Hacı Sabancı'nın 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İşte Nazlı Sabancı'nın kafa karıştıran hamlesi...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 11:33
Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten 2 Şubat 2021'de Uzay D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

DNA YÜZDE 99.99 UYUMLU

Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından gözler Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'ya çevrildi. Ünlü çiften ise mutlu aile pozları peş peşe geldi.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı ve 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara Sabancı'yla birlikte verdiği aile pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Sabancı, mutlu aile pozunda kızının yüzünü gizledi.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

RESMEN SONUÇLANDI

Babalık davasının son duruşması gün görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetti.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

NAZLI SABANCI'DAN KAFA KARIŞTIRAN HAMLE

DNA sonucunun açıklanmasının ardından Hacı Sabancı ile aile pozunu yayınlayarak eşinin yanında olduğunu gösteren Nazlı Sabancı'dan bu kez kafa karıştıran bir hamle geldi.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Nazlı Sabancı dün yaşanan gelişmenin ardından Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını sildi.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Takipçilerin gözünden kaçmayan bu gelişme ise Nazlı Sabancı'nın 4 yaşındaki yeni mirasçıdan memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Nazlı Sabancı bu sabah ise Instagram hesabına Sabancı soyadını tekrar ekledi.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Nazlı Sabancı'nın soyadını silip tekrar yazması aile içerisinde çatırdamaların olduğunu gözler önüne serdi.

Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı