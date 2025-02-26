Soyadı krizi! Hacı Sabancı’nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı’dan şaşırtan hareket!

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten 2 Şubat 2021'de Uzay D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı.
DNA YÜZDE 99.99 UYUMLU
Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği verdi. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı.
Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olayın ardından gözler Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı'ya çevrildi. Ünlü çiften ise mutlu aile pozları peş peşe geldi.
Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı ve 2021'de evlendiği eşi Nazlı Sabancı ile kızı Arzu Alara Sabancı'yla birlikte verdiği aile pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Sabancı, mutlu aile pozunda kızının yüzünü gizledi.
Nazlı Sabancı da bir süre sonra Hacı Sabancı ile fotoğrafına kalp emojisi koyup paylaştı ve eşinin yanında olduğunu herkese ilan etti.
RESMEN SONUÇLANDI
Babalık davasının son duruşması gün görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetti.
NAZLI SABANCI'DAN KAFA KARIŞTIRAN HAMLE
DNA sonucunun açıklanmasının ardından Hacı Sabancı ile aile pozunu yayınlayarak eşinin yanında olduğunu gösteren Nazlı Sabancı'dan bu kez kafa karıştıran bir hamle geldi.
Nazlı Sabancı dün yaşanan gelişmenin ardından Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını sildi.
Takipçilerin gözünden kaçmayan bu gelişme ise Nazlı Sabancı'nın 4 yaşındaki yeni mirasçıdan memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi.
Nazlı Sabancı bu sabah ise Instagram hesabına Sabancı soyadını tekrar ekledi.
Nazlı Sabancı'nın soyadını silip tekrar yazması aile içerisinde çatırdamaların olduğunu gözler önüne serdi.