Katili en yakını çıktı! Poşette yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu: İple boğulup araziye atılmış!
Silopi ilçesinde korkunç bir cinayet vakası yaşandı. 21 Şubat’ta Esenli köyü kırsalında fark edilen bir poşette, yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin annesi A.S. gözaltına alındı. A.S., uyuşturucu etkisindeyken gayrı meşru olarak gebe kaldığını ve bebeği iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, 21 Şubat'ta Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
İPLE BOĞUP, CESEDİNİ POŞETLE ARAZİYE ATMIŞ
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi olduğu tespit edilen A.S., yakalanarak gözaltına alındı.