Katili en yakını çıktı! Poşette yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu: İple boğulup araziye atılmış!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş bebeğini iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan anne ve ona yardım eden 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. (DHA)

VAHŞETİ TEK TEK ANLATTI

A.S. emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu etkisindeyken evlerine ait bahçedeki lavaboda gayrı meşru olarak gebe kaldığı bebeğini doğurduğunu, bebeği önce ağzını kapatıp daha sonra iple boğarak öldürdüğünü, Ö.O. ve H.T. isimli şüphelilerin de yardımıyla cesedi çöp poşetine koyarak araziye attığını itiraf etti. A.S.'nin itirafının ardından Ö.O. da yakalanarak gözaltına alındı.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne A.S., 'Kasten öldürme' suçundan, Ö.O. ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan tutuklandı. H.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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