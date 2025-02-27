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Katili en yakını çıktı! Poşette yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu: İple boğulup araziye atılmış!

Silopi ilçesinde korkunç bir cinayet vakası yaşandı. 21 Şubat’ta Esenli köyü kırsalında fark edilen bir poşette, yeni doğmuş bir bebeğin cesedi bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin annesi A.S. gözaltına alındı. A.S., uyuşturucu etkisindeyken gayrı meşru olarak gebe kaldığını ve bebeği iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

DHA
DHA
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Katili en yakını çıktı! Poşette yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu: İple boğulup araziye atılmış!

Olay, 21 Şubat'ta Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş bebeğini iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan anne ve ona yardım eden 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. (DHA)Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş bebeğini iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan anne ve ona yardım eden 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. (DHA)

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş bebeğini iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan anne ve ona yardım eden 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. (DHA)Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş bebeğini iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan anne ve ona yardım eden 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. (DHA)

İPLE BOĞUP, CESEDİNİ POŞETLE ARAZİYE ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi olduğu tespit edilen A.S., yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş bebeğini iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan anne ve ona yardım eden 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. (DHA)Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş bebeğini iple boğarak öldürüp, cesedini poşete koyarak araziye atan anne ve ona yardım eden 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. (DHA)

VAHŞETİ TEK TEK ANLATTI

A.S. emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu etkisindeyken evlerine ait bahçedeki lavaboda gayrı meşru olarak gebe kaldığı bebeğini doğurduğunu, bebeği önce ağzını kapatıp daha sonra iple boğarak öldürdüğünü, Ö.O. ve H.T. isimli şüphelilerin de yardımıyla cesedi çöp poşetine koyarak araziye attığını itiraf etti. A.S.'nin itirafının ardından Ö.O. da yakalanarak gözaltına alındı.

CANİ ANNE TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne A.S., 'Kasten öldürme' suçundan, Ö.O. ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan tutuklandı. H.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

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