İstanbul Valisi Davut Gül: Kuryeler bugün yolda okullar yarın açılabilir

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde olan İstanbul'da en çok sorulan 'Pazartesi okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı Vali Davut Gül'den geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 00:00

Paylaş





ABONE OL

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde olan İstanbul'da en çok sorulan "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı Vali Davut Gül'den geldi.

Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini ifade ederek, "Gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine göre pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız" dedi.

Öte yandan Vali Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasının, yapılan değerlendirmeler sonucunda bugün saat 08.00 itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması bugün 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN