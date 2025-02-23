Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba: "Asker oğlum vatana helal olsun"

VALİ "VATANA HELAL OLSUN" DİYEN BABAYI ALNINDAN ÖPTÜ Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Uslu 'nun kardeşleri, Recep, Ramazan, Döndü ve Fatma Uslu ile annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu ve aile yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit Mustafa Uslu'nun babası Sadık Uslu ise gözyaşı dökerken, "Asker oğlum vatana helal olsun" diyerek bağırdı. Güçlükle yürüyen baba Sadık Uslu'nun yanına gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, kendisini alnından öptü.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE ŞEHİT DÜŞEN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MUSTAFA USLU'NUN NAAŞI, ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNDEKİ KÖYÜNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. (İHA)

MEVZİSİNİ SON ANA KADAR TERK ETMEMİŞ

Öte yandan, İHA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu alanındaki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile sis sebebiyle 5 metreye kadar düşen görüş mesafesine rağmen mevzisini terk etmeyerek son ana kadar çatıştığı öğrenildi. Mehmetçik tarafından, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 3 teröristin ise olaydan kısa süre sonra kaçmaya çalışırken etkisiz hale getirildiği ve Uslu'nun kanının yerde bırakılmadığı bilgisine ulaşıldı.

Cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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