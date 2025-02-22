Karaciğer: Sığır veya tavuk karaciğeri, D vitamini içeriği yüksek olan bir diğer kaynaktır.

Peynir ve Süt: Bazı peynirler ve süt ürünleri, özellikle D vitamini ile güçlendirilmiş olanlar, bu vitamini sağlayabilir.

Fortifiye Gıdalar: Pek çok gıda ürünü, örneğin bazı kahvaltılık gevrekler, portakal suyu ve soya sütü, D vitamini ile zenginleştirilmiştir.

Mantarlar: Mantarlar, özellikle UV ışığına maruz kaldıklarında D vitamini üretirler.