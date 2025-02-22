D vitamini eksikliği neden olur? İşte en yaygın belirtiler…
Günümüzde birçok kişide D vitamini eksikliği görülüyor. D vitamini, vücutta güneş ışığına maruz kaldığında üretilen bir vitamindir ve kemik sağlığını, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi destekler. Peki D vitamini eksikliği nasıl giderilir? İşte o belirtiler!
takvim.com.tr D vitamini eksikliği yalnızca kemik sağlığını değil, genel sağlık durumunu da ciddi şekilde etkileyebilir. Yeterli D vitamini almadığınızda kas ağrıları, kırılgan kemikler ve aşırı yorgunluk gibi sorunlar yaşanabilir. Peki D vitamini nasıl yükseltilir? Bu vitamini içeren gıdalar… D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?
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D vitamini eksikliği genellikle güneş ışığına yeterince maruz kalmama, yetersiz beslenme ve bazı sağlık sorunları sonucu gelişir. Güneş ışığı, ciltte D vitamini üretimi için temel kaynaktır, bu yüzden güneşe yeterince çıkmayan insanlar eksiklik riski altındadır.
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D vitamini içeren yiyeceklerin yeterince tüketilmemesi de eksikliğe yol açabilir. Bazı kronik hastalıklar, yaşlılık ve obezite gibi durumlar da vücudun D vitamini emilimini olumsuz etkileyebilir. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?
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D vitamini eksikliği, kas ağrıları, kemiklerde zayıflama ve kırılganlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ayrıca yorgunluk, depresyon, bağışıklık sistemi zayıflığı, aşırı terleme ve saç dökülmesi gibi semptomlar da görülebilir.
◼ Uzun süreli eksiklik, osteoporoz (kemik erimesi) ve raşitizm (çocuklarda kemik deformitesi) gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.