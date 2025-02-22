Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! | Motosiklet ve motokurye kararı: Saat belli oldu!

🚨YURTTA HAVA DURUMU: KIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kırklareli kıyıları ile bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Karadeniz kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağışlar olabilir.

Ülke genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi mevcut. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında, rüzgar ise kuzeyden hafif, bazı bölgelerde kuvvetli esmesi bekleniyor.

İşte illerdeki son hava durumu verileri: