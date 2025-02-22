Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! | Motosiklet ve motokurye kararı: Saat belli oldu!

Yurt genelinde karlı havanın etkisi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında ölçüleceğini bildirdi.
Acar, sıcaklığın Ankara'da eksi 10-11, İstanbul'da eksi 2-3 dereceye kadar düşeceğini, İzmir'de de sıfırın altına ineceğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul için 4 günlük kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Acar, kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde yoğun olacağını vurguladı.
Her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
İşte tüm yurtta anbean yaşananlar...
İstanbul Valisi Davut Gül, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
İstanbul Boğazı’nda olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği, geçici bir süreliğine çift yönlü olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olduğu saatlerde gemi geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Boğaz’daki yoğun kar yağışı sebebiyle güvenli geçiş sağlanabilmesi amacıyla alınan bu önlem geçici bir süreyle uygulanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre öğleden sonra tipinin etkili olması bekleniyor.
Bu gece hissedilen hava sıcaklığının eksi 5'leri göreceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da kar yağışı etkili olamaya devam ederken; AKOM'dan pazar günü için uyarı geldi.
Söz konusu uyarıda kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceği belirtilldi. Pazartesi günü ise buzlanma görüleceğinden vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Buzlanma salı günü de devam edecek. Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava görülecek.
Sivas'ta hafta başında görülen kar yağışının ardından kent genelinde başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor. Sivas kent merkezinde bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 18 derece olarak ölçüldü. Sabah işlerine gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta zorlandı.
SOĞUK HAVA SÜRECEK
1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü. Soğuk havanın etkisi ile nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre; kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kırklareli kıyıları ile bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Karadeniz kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağışlar olabilir.
Ülke genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi mevcut. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında, rüzgar ise kuzeyden hafif, bazı bölgelerde kuvvetli esmesi bekleniyor.
İşte illerdeki son hava durumu verileri:
- Ankara: Çok bulutlu, hafif kar -1°C
- İstanbul: Aralıklı kar yağışı 3°C
- İzmir: Parçalı bulutlu 8°C
- Adana: Parçalı bulutlu 10°C
- Samsun: Kar yağışı 2°C
İstanbul’da gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, bazı ilçelerde sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Şile’de araçlar yolda kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana arterlerde ise trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmadı.
İçişleri Bakanlığı'nın Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul Valiliği koordinesinde yapılan yol temizleme ve karla mücadele çalışmalarında, 35 bin 731 personel ve 10 bin 147 araç ile toplamda 61 bin 242 ton tuz, bin 198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanıldı.
HAVALİMANLARINDA 1377 SEFER İPTALİ
Alınan bazı 'kar' tedbirleri kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanı'nda ise 695 sefer iptal edildi.
Öte yandan valilikten yapılan açıklamaya göre, şehrin iki yakasında da enerji verilemeyen mahallenin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı ifade edildi. Ayrıca, bin 120 evsiz veya sokakta yaşayan kişinin de, bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük yayımladığı hava tahmin haritasına göre salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında ölçüleceğini bildirdi.
Sıcaklığın Ankara'da eksi 10-11, İstanbul'da eksi 2-3 dereceye kadar düşeceğini, İzmir'de de sıfırın altına inmesi tahmin ediliyor.
Kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde yoğun olacağı vurgulandı.
22 Şubat için Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 ile sarı 8 ile ise turuncu kodlu uyarı verdi.
Uyarı verilen iller şu şekilde;
🟡Balıkesir
🟡Bolu
🟡Bursa
🟡İstanbul
🟡Karabük
🟠Kastamonu
🟠Sakarya
🟠Zonguldak
🟠Yalova
🟠Düzce
🟠Kocaeli
🟠Sinop
🟠Bartın
Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
İstanbul genelinde 3'üncü gününde de etkili olan kar yağışı yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Bazı vatandaşlar sokakta halay çekerek kar yağışını kutlarken bazı vatandaşlar kar tutan sokaklarda kayak keyfi yaptı.
Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Taksim Meydanı beyaza bürünürken gece 04.00 sıralarında bile yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekerek kar yağışını ölümsüzleştirdi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 23.02.2025 tarihi için daha önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." bilgisine yer verildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, bugün ve pazar günü sürücü sürücü kursu ve yetiştirme kursu sınavlarının iptal edildiğini açıkladı.
Gül'ün açıklamaları şöyle:
"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri-kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir"
İstanbul Valisi Davut Gül, "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt verdi. Vali Gül, kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.
Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:
"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
6 İLDE AĞIR TAŞITLARA TRAFİK YASAĞI
Bakan Uraloğlu, “Tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç olmak üzere ağır taşıtların 21 Şubat cuma saat 13.00 ile pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecek.” dedi.
Uraloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu ve Karabük’ün batısı ile İstanbul’da 21 Şubat cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının, pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.
EKİPLER SAHADA
Kuvvetli kar yağışına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin tüm kritik noktalarda sahada olacağını belirten Bakan Uraloğlu, yol güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Uraloğlu, "Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz 7/24 sahada olacak. Tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürülecek.” dedi.