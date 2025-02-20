Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli! Pilot ile kulenin telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşları aksattı. Kar temizleme çalışmaları nedeniyle birçok uçak havada tur atmak zorunda kalırken, bazı pilotların yakıt nedeniyle kule ile yaptığı kritik telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
İstanbul'da devam eden kar yağışından etkilenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.
Kar araçlarının pist ve taksi yollarında çalışma yapması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
UÇUŞLARIN %45'İ İPTAL EDİLDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada 21 Şubat'ta planlanan uçuşların yüzde 45'nin iptal edildiği açıklandı. Ayrıca havalimanında 22 Şubat günü uçuşların yüzde 30'unun, 23 Şubat günü ise yüzde 10'unun iptal edildiği öğrenildi.