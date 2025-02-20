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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli! Pilot ile kulenin telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşları aksattı. Kar temizleme çalışmaları nedeniyle birçok uçak havada tur atmak zorunda kalırken, bazı pilotların yakıt nedeniyle kule ile yaptığı kritik telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

DHA
DHA takvim.com.tr;
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli! Pilot ile kulenin telsiz konuşmaları ortaya çıktı: 15 dakikalık yakıtımız kaldı

İstanbul'da devam eden kar yağışından etkilenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı uçuşlarda aksamalara neden oldu. (DHA)İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı uçuşlarda aksamalara neden oldu. (DHA)

Kar araçlarının pist ve taksi yollarında çalışma yapması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı uçuşlarda aksamalara neden oldu. (DHA)İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı uçuşlarda aksamalara neden oldu. (DHA)

UÇUŞLARIN %45'İ İPTAL EDİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada 21 Şubat'ta planlanan uçuşların yüzde 45'nin iptal edildiği açıklandı. Ayrıca havalimanında 22 Şubat günü uçuşların yüzde 30'unun, 23 Şubat günü ise yüzde 10'unun iptal edildiği öğrenildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı uçuşlarda aksamalara neden oldu. (DHA)İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı uçuşlarda aksamalara neden oldu. (DHA)

PİLOTLAR İLE KULE ARASINDAKİ TELSİZ KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Pistin operasyonlara açılmasını bekleyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise yakıt konusunda sorun yaşadı. Pilotların yakıt hesaplamaları konusunda kule ile yaptığı telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı uçuşlarda aksamalara neden oldu. (DHA)İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan kar yağışı uçuşlarda aksamalara neden oldu. (DHA)

İşte o konuşmalar...

Kule: Pist çalışmaları bir 15 dakika daha sürecek. Bilginize.

Pilot: 15 dakika içinde ineriz. 15 dakikayı geçerse Ankara'ya yönleneceğiz. Bilginize.

Kule: 15 dakika içerisinde bitecek. Ben size ILS vereceğim. Siz 15 artı 6 ya da 7 olarak inebilirsiniz.

Pilot: Anlaşıldı. O zaman biz kararımızı size bildiririz. Tamam.

Pilot: 26 dakikalık bekleme yakıtımız var. 26'ncı dakikada bizi yaklaştırabilecek misiniz?

Kule: Hocam yaklaşık 25 dakika sonra pistten çıkacaklar. Sizin bulunduğunuz konuma göre pist açıksa sizi direkt alabilirim. Fakat bulunduğumuz noktadan inişe de yaklaşık 5-6 dakikalık bir süreniz olacak. Bunu hesapladınız mı?

Pilot: Bu 26 dakika şu an bizim bekleme süremiz. Onu da hesabımıza katmış oluyoruz doğal olarak.

Kule: Bana verilen son bilgi yaklaşık 24-25 dakikaya ihtiyaçları var. Yeni bir bilgilendirme olursa ikaz ederim.

Pilot: Soldan bekleme talep ediyoruz. Gidip, gelmek bizim için daha fazla yakıta mal olacak.

Kule: Anlaşıldı, bulunduğunuz konumda beklemeye devam edin.

Pilot: Yaklaşık 15 dakikalık yakıtımız kaldı. Son durum nedir acaba?

Kule: Görüş açık, piste temizleme devam ediyor Şuan ekrandan gördüğüm kadarıyla frenleme araçları girdi. Pist açıldığında direk inmek için belirttiğim yöne devam edin.

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