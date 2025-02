Kazadan ve beladan korunmak için hangi duayı okumalıyım? Trafik kazalarından korunma duası

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 17:15

(Takvim Foto Arşiv)

Kötülüklerden Korunmak İçin Okunabilecek Tesirli Dualar

📌 Ayetel Kürsi: Kur'an-ı Kerim'in en güçlü ayetlerinden biri olan Ayetel Kürsi, her türlü kötülükten korunmak için okunabilir. Özellikle sabah ve akşam okunması tavsiye edilir.

📌 Felak ve Nas Suresi: Bu iki sure, nazardan ve gelebilecek her türlü şerden korunmak için en etkili dualardandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her sabah ve akşam Felak ve Nas surelerini okumayı tavsiye etmiştir.