Kazadan ve beladan korunmak için hangi duayı okumalıyım? Trafik kazalarından korunma duası
Hayatımız boyunca çeşitli zorluklar, görünür ya da görünmez tehlikelerle karşılaşabiliriz. Dinimizde, bu gibi durumlardan korunmak için Allah’a sığınıp dua etmek büyük bir önem taşır. Dua, hem manevi bir kalkan hem de ruhumuzu huzura kavuşturan güçlü bir sığınaktır. Peki, kötülüklerden, felaketlerden ve kazalardan korunmak için hangi dualar okunmalıdır? İşte bilinmesi gereken dualar...
Hayatımız boyunca çeşitli zorluklar, görünür ya da görünmez tehlikelerle karşılaşabiliriz. Dinimizde, bu gibi durumlardan korunmak için Allah'a sığınıp dua etmek büyük bir önem taşır. Dua, hem manevi bir kalkan hem de ruhumuzu huzura kavuşturan güçlü bir sığınaktır. Peki, kötülüklerden, felaketlerden ve kazalardan korunmak için hangi dualar okunmalıdır? İşte bilinmesi gereken dualar...
Kötülüklerden Korunmak İçin Okunabilecek Tesirli Dualar
📌 Ayetel Kürsi: Kur'an-ı Kerim'in en güçlü ayetlerinden biri olan Ayetel Kürsi, her türlü kötülükten korunmak için okunabilir. Özellikle sabah ve akşam okunması tavsiye edilir.
📌 Felak ve Nas Suresi: Bu iki sure, nazardan ve gelebilecek her türlü şerden korunmak için en etkili dualardandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her sabah ve akşam Felak ve Nas surelerini okumayı tavsiye etmiştir.
Kazadan ve beladan korunmak için hangi dualar okunmalı?
Türkçe Okunuşu:
Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi'ul alim.
Türkçe Meali:
Yüce Allahın ismi ile hareket ederim. O Yüce Allah ki Onun mübarek ismiyle hareket edildiğinde gökte ve yerde hiçbir şey onu okuyana zarar vermez.