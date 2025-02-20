Kazadan ve beladan korunmak için hangi duayı okumalıyım? Trafik kazalarından korunma duası

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 17:15

Hayatımız boyunca çeşitli zorluklar, görünür ya da görünmez tehlikelerle karşılaşabiliriz. Dinimizde, bu gibi durumlardan korunmak için Allah'a sığınıp dua etmek büyük bir önem taşır. Dua, hem manevi bir kalkan hem de ruhumuzu huzura kavuşturan güçlü bir sığınaktır. Peki, kötülüklerden, felaketlerden ve kazalardan korunmak için hangi dualar okunmalıdır? İşte bilinmesi gereken dualar...

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Kötülüklerden Korunmak İçin Okunabilecek Tesirli Dualar

📌 Ayetel Kürsi: Kur'an-ı Kerim'in en güçlü ayetlerinden biri olan Ayetel Kürsi, her türlü kötülükten korunmak için okunabilir. Özellikle sabah ve akşam okunması tavsiye edilir.

📌 Felak ve Nas Suresi: Bu iki sure, nazardan ve gelebilecek her türlü şerden korunmak için en etkili dualardandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her sabah ve akşam Felak ve Nas surelerini okumayı tavsiye etmiştir.