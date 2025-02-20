Ameliyathanede stent pazarlığına tutulmuştu! O hasta ATV Haber'e konuştu: "Orada resmen bize mal pazarlamaya çalıştılar"

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 22:26

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı (Ekran görüntüsü)

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyulmuştu.

MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemeler neticesinde hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y., Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞADIKLARINI ATV HABER'E ANLATTI

Yaşadıklarını ATV Haber'e anlatan hasta Hayrettin Erdem, ilk müdahalenin ardından "Masaya geldiğimizde işin rengi değişti" diyerek, hastane çalışanlarının kendilerine mal pazarlamaya çalıştıklarını söyledi.

O hasta ATV Haber'e konuştu | (Ekran Görüntüsü)

"RESMEN BİZE MAL PAZARLAMAYA ÇALIŞTILAR"

Erdem, "Bizim stentlerimiz 10 bin liradan başlar, 35 bin liraya kadar çıkar. Hangi stenti istediğim soruldu. Ben de 'Devlet ne veriyorsa onu takın ama lütfen bir an önce işlemi yapın' dedim. Ancak orada resmen bize mal pazarlamaya çalıştılar" dedi.