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Ameliyathanede stent pazarlığına tutulmuştu! O hasta ATV Haber'e konuştu: "Orada resmen bize mal pazarlamaya çalıştılar"

Türkiye'nin gündemine geçtiğimiz günlerde ameliyat masasındaki hastayla, hastane muhasebecisi arasında geçen pazarlık damga vurdu. '15'e, 18'e ve 20'ye var.' diyerek hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alınırken o hasta Hayrettin Erdem, yaşadıklarını ATV Haber'e anlattı.

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Ameliyathanede stent pazarlığına tutulmuştu! O hasta ATV Haber’e konuştu: Orada resmen bize mal pazarlamaya çalıştılar

İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde meydana gelen skandal olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı (Ekran görüntüsü)Ameliyat masasında fiyat pazarlığı (Ekran görüntüsü)

HASTAYLA PAZARLIK YAPMAYA BAŞLADI

Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı (Ekran görüntüsü)Ameliyat masasında fiyat pazarlığı (Ekran görüntüsü)

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyulmuştu.

MUHASEBECİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemeler neticesinde hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y., Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı! O hasta yaşadığı skandalı ilk kez ATV Haber'e anlattı!

YAŞADIKLARINI ATV HABER'E ANLATTI

Yaşadıklarını ATV Haber'e anlatan hasta Hayrettin Erdem, ilk müdahalenin ardından "Masaya geldiğimizde işin rengi değişti" diyerek, hastane çalışanlarının kendilerine mal pazarlamaya çalıştıklarını söyledi.

O hasta ATV Haber'e konuştu | (Ekran Görüntüsü)O hasta ATV Haber'e konuştu | (Ekran Görüntüsü)

"RESMEN BİZE MAL PAZARLAMAYA ÇALIŞTILAR"
Erdem, "Bizim stentlerimiz 10 bin liradan başlar, 35 bin liraya kadar çıkar. Hangi stenti istediğim soruldu. Ben de 'Devlet ne veriyorsa onu takın ama lütfen bir an önce işlemi yapın' dedim. Ancak orada resmen bize mal pazarlamaya çalıştılar" dedi.

O hasta ATV Haber'e konuştu | (Ekran Görüntüsü)O hasta ATV Haber'e konuştu | (Ekran Görüntüsü)

Erdem, 7 bin TL'lik ek ücret talep edilince ödeme yaptıklarını belirterek, "Kredi kartı kabul etmediler, nakit olarak ödedik. Makbuz istediğimizde ise sadece kaşeli bir kağıt verdiler" diye konuştu.

20 gün sonra, Erdem'e aynı özel hastanede tekrar stent takılması gerektiği söylendi. Ancak, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan ikinci anjiyoda, 3. stente gerek olmadığı belirtildi. Erdem, "Üçüncü stenti de sadece para almak için takmak istediler" dedi.

"DEVLETİMİZ BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAKTIR"
Erdem, yaşadığı bu skandal olayla ilgili doktor ve hastane yönetiminin sorumlu olduğunu düşündüğünü belirtti. Erdem, "Devletimiz bu olayın peşini bırakmayacaktır. Biz sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Özel hastanede ameliyat masasında fiyat pazarlığı! Sağlık Bakanlığı devreye girdi: İlgili birimin faaliyetleri durdurulduÖzel hastanede ameliyat masasında fiyat pazarlığı! Sağlık Bakanlığı devreye girdi: İlgili birimin faaliyetleri durduruldu

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