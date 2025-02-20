Ameliyathanede stent pazarlığına tutulmuştu! O hasta ATV Haber'e konuştu: "Orada resmen bize mal pazarlamaya çalıştılar"
Türkiye'nin gündemine geçtiğimiz günlerde ameliyat masasındaki hastayla, hastane muhasebecisi arasında geçen pazarlık damga vurdu. '15'e, 18'e ve 20'ye var.' diyerek hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alınırken o hasta Hayrettin Erdem, yaşadıklarını ATV Haber'e anlattı.
İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde meydana gelen skandal olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
HASTAYLA PAZARLIK YAPMAYA BAŞLADI
Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.
"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"
Muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyulmuştu.
MUHASEBECİ TUTUKLANDI
Yapılan incelemeler neticesinde hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y., Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAŞADIKLARINI ATV HABER'E ANLATTI
Yaşadıklarını ATV Haber'e anlatan hasta Hayrettin Erdem, ilk müdahalenin ardından "Masaya geldiğimizde işin rengi değişti" diyerek, hastane çalışanlarının kendilerine mal pazarlamaya çalıştıklarını söyledi.
"RESMEN BİZE MAL PAZARLAMAYA ÇALIŞTILAR"
Erdem, "Bizim stentlerimiz 10 bin liradan başlar, 35 bin liraya kadar çıkar. Hangi stenti istediğim soruldu. Ben de 'Devlet ne veriyorsa onu takın ama lütfen bir an önce işlemi yapın' dedim. Ancak orada resmen bize mal pazarlamaya çalıştılar" dedi.