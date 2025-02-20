CANLI | İstanbul’da yarın okullar tatil edildi | Motosiklet ve kuryelere saat verildi: İkinci bir emre kadar trafiğe çıkışları yasak

İstanbul, kışın en sert günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar gerçek oldu ve megakent yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul'un birçok bölgesinde kar fırtınasıyla birlikte görüş mesafesi düşerken yollar adeta buz pistine döndü.
Bugün birçok şehirde kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji yetkilileri Cuma ve Cumartesi günleri tipi şeklinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Özellikle hafta sonu boyunca fırtına ve kar yağışının birleşmesiyle görüş mesafesi düşecek.
İşte 20 Şubat Perşembe saat saat hava durumu raporu...
İstanbul Valisi Davut Gül, İl AFAD Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kar yağışın pazartesi gününe kadar devam edeceğini bildiren Vali Gül, okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.
Vali Gül'ün açıklamalarından satır başları:
Kar yağışının aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'umuzda kar yağışından kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. 18 Şubat Salı gününden bu yana 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Meteoroloji 1. Bölgeden aldığımız bilgiye göre cuma ve cumartesi kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların yükseklerde etkili olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları sebebiyle valiliğimizce il genelinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Şubat yarın için ara verilmiştir.
MOTOKURYELERE YASAK
Bu gece 24.00 itibarıyla motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durumuna yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." ifadesi kullanıldı.
AFAD’dan 5 İle “Turuncu” Kodlu Kar Yağışı Uyarısı! İşte Etkilenecek Bölgeler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kar yağışı nedeniyle Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop illeri için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Samsun için ise "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 22 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla bu illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Beklenen hava durumu:
📍 Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop: Yerel kuvvetli kar sağanakları görülecek.
📍 Samsun: Kar yağışının etkisi cumartesi sabah saatlerine kadar sürecek.
📍 Diğer iller: Kar yağışı pazar günü öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacak.
İstanbul'da kar yağışı Sultanahmet Meydanı'nda etkili oldu.
Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiği kar yağışı nedeniyle aksadı.
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle piste biriken kar, uçuşların kalkış ve iniş saatlerinde aksamalara yol açtı.
Yetkililer, uçuşlarda yaşanan aksamalara karşı yolcuları uçuş bilgilerini havalimanı web sitesi ve hava yolu şirketlerinden takip etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İstanbul’un Şile ilçesinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlanan araçlar mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Şile Yolu’nda Araçlar Mahsur Kaldı
Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, megakentin özellikle yüksek kesimlerinde yoğun şekilde hissedildi. Şile Yolu Paşaköy mevkiinde ilerlemeye çalışan bir servis minibüsü ile iki tır, kar nedeniyle yolda kaldı. Yoğun kar birikintisi nedeniyle patinaj yapan araçlar hareket edemedi.
TEM Otoyolu’nda Görüş Mesafesi Düştü
Öte yandan, İstanbul’un önemli güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde de yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı yavaşladı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini azaltması beklenirken vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.
İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı Kartal ve çevresinde trafiği olumsuz etkiledi. Aydos Yolu'nda birçok araç ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.
Sürücüler Hazırlıksız Yakalandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Kartal'da başlayan yoğun kar yağışı, özellikle Uğur Mumcu Mahallesi ve Aydos bölgesinde sürücülere zor anlar yaşattı.
Aydos Yolu’nda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, motokuryeler ve yayalar da yoğun kar nedeniyle zorluk yaşadı.
Ekipler Müdahale Etti, Trafik Normale Döndü
Yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediyeye ait kar küreme araçlarının müdahalesiyle yollar tekrar ulaşıma açıldı. Çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü.
Yetkililer, sürücülere kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulunurken, hava koşullarının hafta boyunca etkisini sürdürebileceğini belirtti. Vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.
TRT Haber yayınında konuşan Vali Gül, meteorolojik verilerin inceleneceğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi.
“Hava şartları olumsuzsa biz hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz.” diyen Vali Gül, "Hava şartları iyileşirse, bazen anlık gelişmeler olabiliyor. O zaman cuma günü okulumuza gitmiş oluruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, dün akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları denetledi.
Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, kar kalınlığının merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetre, kuzey ilçelerde ise 30 ila 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi.
İstanbul Valisi Gül'ün, Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk güzergahı üzerinde görev yapan Karayolları ekiplerini, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Bakım İşletme Merkezi'ni, Yassıören Bakımevi'ni, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe Yerleşkesi'ni, AFAD İl Müdürlüğünü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde denetlediği aktarıldı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı, Başakşehir’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırdı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
Kaldırımlar Buz Tuttu, Vatandaşlar Yolda Yürümeyi Tercih Etti
Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı, kaldırımları kaygan hale getirdi. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, buzlanan kaldırımlarda yürümekte zorlanınca yola inmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak bir süre yağışın dinmesini bekledi.
Tipi Şeklinde Kar Yağışı Görüldü
Yoğun kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Başakşehir’de yaşayan Abdülkadir Çokan, “Hastaneye geldik, şimdi eve dönmeye çalışıyoruz. Yerler buz, yürümekte çok zorlanıyoruz. Araçlar kayıyor, biz de dikkatli yürümek zorundayız” dedi.
Kimi Fotoğraf Çekti, Kimi Duraklara Sığındı
Bazı vatandaşlar yoğun kar yağışını fırsata çevirerek cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, soğuktan korunmak isteyenler otobüs duraklarına sığındı. Kar yağışının gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.
A Haber canlı yayınında aktarılan bilgilere göre, yağışlar öğle saatlerinde etkisini artıracak. Kar yağışı özellikle Arnavutköy’de yoğun şekilde devam ederken İstanbul genelinde hava sıcaklığı 0 derece civarında seyrediyor.
Ancak hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar düşmüş durumda. Altay Kar Fırtınası, bölgedeki soğuk havayı daha da sertleştirerek, karla kaplı yolları ve buzlanmayı beraberinde getirdi.
Dün İstanbul’da lapa lapa kar yağışı görülürken bu gün itibariyle yağışın yoğunluğu biraz azalmış durumda. Yine de İstanbul’daki kar yağışı ara ara devam etmekte.
İstanbul’da karla kaplı yollar ve soğuk hava özellikle dışarıda vakit geçirecek ya da seyahat planı yapanlar için risk oluşturabiliyor. Vatandaşların olası kar birikintileri ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yolculuklarda ise önceden hava durumu tahminlerini kontrol etmeleri öneriliyor.
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmişti. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği soru ise "Cuma günü de okullar tatil olacak mı?" oldu.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün hava şartlarına göre karar vermesi bekleniyor. İlerleyen saatlerde yağışların artmasıyla birlikte yeni açıklamalar gelebilir.
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, soğuk havanın etkisiyle yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Özdemir, İstanbul'da özellikle yokuşlu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının büyük tehlike oluşturduğunu belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Kar Yağışı Devam Edecek, Buz ve Don Olaylarına Dikkat!
Güven Özdemir, kar yağışının sadece karla sınırlı kalmadığını, buzlanma ve don olaylarının da önemli tehlike oluşturduğunu ifade etti. Özellikle İstanbul'daki yokuşlu sokaklarda bu durumun ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. "İyi ki kar tatili verildi, yoksa çocuklar sabah okula gitmekte büyük zorluklar yaşayabilirdi" diyen Özdemir, buzlanma konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Kutup Soğuğu Etkisini Gösteriyor
Özdemir, Türkiye'yi etkileyen soğuk havanın Karadeniz üzerinden gelen bir kutup soğuğu olduğunu belirtti. Deniz üzerinden gelen soğuk havanın etkili olduğunu ve bu durumun önümüzdeki günlerde daha da artacağını söyledi. "Yarın daha etkili olacak. Cuma günü öğleden sonra kar yağışı miktarı artabilir, özellikle bu gece yağışlar etkili olabilir" dedi.
Trafiğe Çıkarken Dikkatli Olun!
Kar yağışı ve buzlanma etkilerinin hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten Özdemir, özellikle Cumartesi ve Pazar günlerinde vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirten uzman, koşulların tehlikeli hale gelebileceğini ifade etti.
Sonuç olarak, kar yağışının ve don olaylarının hayatı olumsuz etkilememesi için tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Özdemir'in uyarılarına kulak vererek, bu zorlu kış koşullarında güvenliğinizi ön planda tutmalısınız.
Gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yeniden başladı. Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Bağcılar gibi ilçelerde sabah saatlerinde yeniden etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı. Sürücüler, yolda kayma ve fren mesafelerinin uzaması nedeniyle dikkatli olmak zorunda kaldı.
Yetkililer, kar yağışının gün boyunca aralıklı olarak devam etmesinin beklendiğini ve sürücülerin hız limitlerine uymaları gerektiğini belirtti. İstanbul'daki hava koşullarının günün ilerleyen saatlerinde daha da yoğunlaşabileceği uyarısında bulunuldu.
Ankara'da dün akşam etkisini gösteren kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında altıya kadar düştüğü kentte sabah saatlerinde etkili olan buzlanma nedeniyle sürücüler araç kullanmakta zorlandı. Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı. Erken saatlerde mesaiye ya da okula giden vatandaşların buzlanmadan dolayı yürümekte zorlandığı görüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” açıklamasında bulundu.
İstanbul’da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, trafiği önemli ölçüde etkiledi. Çoğu sürücünün araçlarını kullanmaktan kaçınması, yolların alışılmışın aksine boş kalmasına sebep oldu.
Trafik Yoğunluğu Yüzde 30'a Düştü
Kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul’un ana arterlerinden D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik akışı oldukça rahat seyretti. Sabaha karşı yapılan ölçümlere göre, şehirdeki genel trafik yoğunluğu yüzde 30 civarında kaldı. Bu durum, kar yağışının ve meteorolojik uyarıların sürücülerin dikkatli olmasına ve çoğunun özel araçlarını kullanmaktan kaçınmasına bağlı olarak ortaya çıktı.
Trafik yetkilileri, kar yağışının etkisinin devam edeceğini ve sürücülere tedbirli olmaları gerektiği uyarısını yaptı.
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında İstanbul ve çevresindeki hava durumu hakkında kritik uyarılarda bulundu. Özdemir, yaklaşan olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini ve özellikle deniz ulaşımında zorluklar yaşanabileceğini belirtti.
Rüzgarın Etkisi Artacak, Kar Yoğunlaşacak
Özdemir, "Hava, deniz ve kara ulaşımı maalesef aksayacak. Kuvvetli rüzgar da alıyoruz. Deniz etkisinin ne kadar süreceği kestirilemez, farklı yerlere farklı yoğunlukta kar bırakabilir." diyerek hava koşullarının beklenenden daha şiddetli olabileceğine dikkat çekti. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, kar yağışının yoğunlaşacağı ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.
İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Özdemir, "Karlı günler devam edecek. Şartlar ağırlaşacak. Bugünden itibaren hava sertleşmeye başlayacak çünkü sıcaklıklar düşüyor. Cuma ve Cumartesi daha da fazla düşecek." dedi.
Ülke Genelinde Kar Yağışı Etkili Olacak
Özdemir, yalnızca İstanbul değil tüm Karadeniz sahilleri, yüksek kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yağışının etkili olacağını belirtti. "Bütün Karadeniz sahilleri, yüksek kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak." dedi.
Türkiye, kışın en zorlu günlerinden birine hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), doğu ve kuzeydoğu illerinde etkisini artıran soğuk hava dalgası nedeniyle 20 kent için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
20 İlde Alarm: Hangi Bölgeler Risk Altında?
Sarı kodlu uyarı listesinde İstanbul’dan Hakkari’ye, Rize’den Van’a kadar geniş bir bölge yer alıyor. MGM’ye göre, kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmurun etkili olması beklenen iller şunlar:
🔹 Ağrı
🔹 Artvin
🔹 Bingöl
🔹 Bitlis
🔹 Diyarbakır
🔹 Elazığ
🔹 Giresun
🔹 Hakkari
🔹 İstanbul
🔹 Kars
🔹 Muş
🔹 Ordu
🔹 Rize
🔹 Siirt
🔹 Trabzon
🔹 Van
🔹 Batman
🔹 Şırnak
🔹 Ardahan
🔹 Iğdır
Türkiye kışın en sert günlerinden birine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve buzlanma etkili olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklenirken, iç kesimlerde don ve çığ riski öne çıkıyor.
Meteoroloji yetkilileri, Marmara’nın doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda etkili olacak kar yağışının bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirebileceğini belirtti. İstanbul’da dün başlayan kar yağışı, bugün de devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın aksaması beklenirken, köprü ve viyadüklerde buzlanma riski artıyor.
Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın da etkisiyle kar yağışının tipi şeklinde olması ve görüş mesafesini düşürmesi bekleniyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20-30 cm’ye ulaşabileceği ifade edilirken, özellikle Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi sahil kentlerinde ulaşımın olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.
Meteoroloji, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının kuvvetli olacağını bildirdi. Sürücülere özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılırken, tarımsal üretim yapan vatandaşların da don riskine karşı önlem alması gerektiği vurgulandı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceği belirtilirken, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği öngörülüyor. Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Erzurum, Sivas ve Van gibi illerde, sabah saatlerinde yolların cam gibi buzlanabileceği belirtiliyor.
Çığ Tehlikesine Dikkat!
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Bölgede kar kalınlığının giderek artması ve rüzgarın etkisiyle çığ tehlikesinin büyüdüğü belirtilirken, yetkililer özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Artvin, Rize, Erzurum, Ağrı, Hakkâri ve Bitlis çevresinde çığ tehlikesinin yüksek olduğu vurgulanırken, vatandaşların riskli bölgelerden uzak durması gerektiği hatırlatıldı.
Meteoroloji’nin bir diğer kritik uyarısı ise kuvvetli rüzgar üzerine oldu. Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, zaman zaman 40-60 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Özellikle Ege kıyılarında çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi.
Yetkililerden Hayati Uyarılar
❄ Özel araçlar yerine toplu taşıma tercih edilmeli.
❄ Kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmamalı.
❄ Buzlanmaya karşı özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunmalı.
❄ Çığ tehlikesi olan bölgelerde tedbirsiz hareket edilmemeli.
❄ Hava durumu güncellemeleri takip edilmeli.
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre birçok bölgede kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlar beklenirken, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapıldı.
İşte bölge bölge hava durumu detayları:
Marmara: İstanbul ve Çevresinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kar yağışı etkisini gösterecek. Bu illerde beklenen yağışların kuvvetli olması nedeniyle sürücülere ve yayalara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
Ege: Soğuk ve Rüzgarlı Hava Hakim
Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Kıyı kesimlerde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. İzmir ve Muğla’da hava nispeten daha ılıman olsa da, Afyonkarahisar ve çevresinde sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir.
Akdeniz: Yağışlar Kıyıda
Yağmur, İç Kesimlerde Kar Şeklinde Akdeniz’in doğusunda sabah saatlerinde aralıklı yağış bekleniyor. Adana ve Mersin gibi kıyı illerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olurken iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç bölgelerde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir alınması öneriliyor.
İç Anadolu: Soğuk Hava ve Hafif Kar Yağışı
Bölgede yoğun bulutlanma devam ederken, özellikle Kayseri ve Ankara’nın doğu ilçelerinde hafif kar yağışı görülecek. İç Anadolu genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor. Rüzgar, bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli eserek sıcaklık hissini daha da düşürebilir.
Batı Karadeniz: Kastamonu ve Sinop’ta Kar Yağışı Güçleniyor
Batı Karadeniz'de çok bulutlu hava ile birlikte bölge genelinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Bolu ve Zonguldak’ta da gün boyunca aralıklı kar yağışı etkili olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz: Sahil Kesimlerinde Kuvvetli Yağış
Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize, Trabzon ve Samsun gibi kıyı illerinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği için sürücüler dikkatli olmalı. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dağlık bölgelerde yaşayanlar için uyarılar yapıldı.
Doğu Anadolu: Kar ve Çığ Tehlikesi Kapıda
Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum, Ağrı ve Van’da kuvvetli kar yağışı beklenirken, bölgenin doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Don olaylarının şiddetlenmesiyle gece saatlerinde sıcaklıklar -5 dereceye kadar düşebilir.
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Mardin’de Kuvvetli Yağışlar
Güneydoğu Anadolu’da bulutlu ve yağışlı hava hakim. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Güney kesimlerde yağmur etkili olurken, kuzey ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Yağışlarla birlikte yer yer sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması gerekiyor.