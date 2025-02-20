CANLI | İstanbul’da yarın okullar tatil edildi | Motosiklet ve kuryelere saat verildi: İkinci bir emre kadar trafiğe çıkışları yasak

METEOROLOJİ UZMANI SAAT VERİP UYARDI

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, soğuk havanın etkisiyle yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Özdemir, İstanbul'da özellikle yokuşlu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının büyük tehlike oluşturduğunu belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.





Kar Yağışı Devam Edecek, Buz ve Don Olaylarına Dikkat!

Güven Özdemir, kar yağışının sadece karla sınırlı kalmadığını, buzlanma ve don olaylarının da önemli tehlike oluşturduğunu ifade etti. Özellikle İstanbul'daki yokuşlu sokaklarda bu durumun ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. "İyi ki kar tatili verildi, yoksa çocuklar sabah okula gitmekte büyük zorluklar yaşayabilirdi" diyen Özdemir, buzlanma konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kutup Soğuğu Etkisini Gösteriyor

Özdemir, Türkiye'yi etkileyen soğuk havanın Karadeniz üzerinden gelen bir kutup soğuğu olduğunu belirtti. Deniz üzerinden gelen soğuk havanın etkili olduğunu ve bu durumun önümüzdeki günlerde daha da artacağını söyledi. "Yarın daha etkili olacak. Cuma günü öğleden sonra kar yağışı miktarı artabilir, özellikle bu gece yağışlar etkili olabilir" dedi.

Trafiğe Çıkarken Dikkatli Olun!

Kar yağışı ve buzlanma etkilerinin hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten Özdemir, özellikle Cumartesi ve Pazar günlerinde vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirten uzman, koşulların tehlikeli hale gelebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, kar yağışının ve don olaylarının hayatı olumsuz etkilememesi için tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Özdemir'in uyarılarına kulak vererek, bu zorlu kış koşullarında güvenliğinizi ön planda tutmalısınız.